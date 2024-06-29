Zeka seviyenizi anında ölçün! Resimdeki tek farklı uğur böceğini bulan dahi çıkıyor

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Odaklanma ve analitik düşünme becerilerinizi test etmeye hazır mısınız? Aşağıdaki görselde birbirine çok benzeyen uğur böcekleri arasında saklanan tek bir farklı uğur böceği bulunuyor. 35 saniye içerisinde gerçek bir dedektif gibi dikkatlice bakmanız gerekecek! Hazır hissediyorsanız, işte karşınızda zeka ve dikkat testi...

İlk bakışta kolay gibi görünen bir bulmaca, sosyal medyada binlerce kişiyi ekran başına kilitledi. Her yerden aynı görünen uğur böcekleri arasında gizlenen tek bir farklı deseni bulmak, tahmin ettiğinizden daha zor olabilir! Görsele ne kadar çok bakarsanız, uğur böceklerinin o kadar birbirine benzediğini fark ediyorsunuz. Hatta hepsinin benekli desenine uyan en az bir arkadaşı var gibi görünüyor. Peki ya siz, o farklı uğur böceğini tespit edebildiniz mi?