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Zeka seviyenizi anında ölçün! Resimdeki tek farklı uğur böceğini bulan dahi çıkıyor

Baharı müjdeleyen bu sevimli bulmaca, çimlerin yeşermesini ve çiçeklerin açmasını sabırsızlıkla bekleyenler için ideal! Parkta güneşli bir piknik havası yaratan çimen arka planı ve sevimli uğur böcekleri, zihinlerde keyifli bir bulmaca deneyimi sunuyor. Farklı bir yaklaşım arayanlar için tasarlanan bu bulmaca, diğerlerinden farklı olan ve benzersiz bir desene sahip olan uğur böceğini bulmayı hedefliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Haziran 2024, 11:40 Güncelleme 29 Haziran 2024, 11:44
Zeka seviyenizi anında ölçün! Resimdeki tek farklı uğur böceğini bulan dahi çıkıyor

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Odaklanma ve analitik düşünme becerilerinizi test etmeye hazır mısınız? Aşağıdaki görselde birbirine çok benzeyen uğur böcekleri arasında saklanan tek bir farklı uğur böceği bulunuyor. 35 saniye içerisinde gerçek bir dedektif gibi dikkatlice bakmanız gerekecek! Hazır hissediyorsanız, işte karşınızda zeka ve dikkat testi...

İlk bakışta kolay gibi görünen bir bulmaca, sosyal medyada binlerce kişiyi ekran başına kilitledi. Her yerden aynı görünen uğur böcekleri arasında gizlenen tek bir farklı deseni bulmak, tahmin ettiğinizden daha zor olabilir!

Görsele ne kadar çok bakarsanız, uğur böceklerinin o kadar birbirine benzediğini fark ediyorsunuz. Hatta hepsinin benekli desenine uyan en az bir arkadaşı var gibi görünüyor. Peki ya siz, o farklı uğur böceğini tespit edebildiniz mi?

Merak etmeyin, pes etmek yok! İşte size ufak bir ipucu: Kendine özgü bir desene sahip olan uğur böceğinin sırtında üçten fazla benek bulunuyor ve ekranın sağ tarafında yer alıyor.

Hala bulamadınız mı? Hiç sorun değil, bu bulmacanın üstesinden gelemeyenlerin sayısı hiç de az değil!

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