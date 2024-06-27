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Optik illüzyon ile zeka testi yap! Bahçedeki civcivi 525 kişiden 3'ü bile bulamadı

Bulmacada, tavşanların boyadığı renkli yumurtalar arasında saklanan civciyi 21 saniye içinde bulma görevi veriliyor. Gergely Dudas'ın optik illüzyon tekniklerini kullandığı bulmaca, izleyicilerin dikkatini en üst seviyede tutuyor. Renklerin ve desenlerin birbirine karıştığı bu karmaşık görselde civciyi bulmak, gözlem yeteneğini ve odaklanma kabiliyetini test ediyor.

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Giriş Tarihi 28 Haziran 2024, 11:01 Güncelleme 28 Haziran 2024, 11:01
Optik illüzyon ile zeka testi yap! Bahçedeki civcivi 525 kişiden 3’ü bile bulamadı

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Genellikle bu tür bulmacalarda tavsiye edilen süre 30 saniye olsa da biz bu süreyi 21 saniyeye indirerek meydan okumayı daha da zorlaştırdık. Sadece en dikkatli gözler ve keskin zekâlar, bu kısa sürede civcivi bulabilir. Hazır mısınız?

İLK İPUCU

Civcivi bulmakta zorlanıyorsanız size bir ipucu. Aradığınız civciv resmin sağ tarafında yer almıyor. Bu bilgiyle, arama alanınızı daraltabilir ve civcivi daha hızlı bulabilirsiniz.

İKİNCİ İPUCU: SARI CİVCİV VE LALELER

Hala zorlanıyor musunuz? İşte bir ipucu daha. Civciv sarı renkte ve lalelerle bütünleşmiş durumda. Bu bilgiyle civcivi görebilmek için gözlerinizi daha da dikkatli kullanmanız gerekecek.

CİVCİV BULMA YARIŞMASI

Civcivi bulmayı başaran herkes, keskin gözlem yeteneklerini ve zekâlarını kanıtlamış oldu. Bulamayanlar içinse, umudunuzu kaybetmeyin! Civcivin yerini öğrenmek için daha fazla çaba sarf etmeniz gerekebilir.

Renk Kontrastlarını Kullanarak Araştırma: Sarı rengin en belirgin olduğu bölgeleri dikkatle tarayın.

Tavşanların Boyama Alanlarına Dikkat: Tavşanların boyadığı yumurtalar civcivin saklandığı yeri örtüyor olabilir. Bu bölgeleri detaylı inceleyin.

Lalelerle İlişkilendirin: Lalelerle bütünleşmiş bir civciv, sarı rengin içinde kaybolmuş olabilir. Lalelerin arasındaki boşluklara odaklanın.

İŞTE CİVCİVİN YERİ!

Civcivi bulmayı başaran herkes keskin gözlem yeteneklerini ve zekalarını kanıtlamış oldu. Bulamayanlar içinse, umudunuzu kaybetmeyin! Civcivin yerini öğrenmek için daha fazla çaba sarf etmeniz gerekebilir. Unutmayın, önemli olan çözüm yolunda gösterdiğiniz sabır ve dikkattir.

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