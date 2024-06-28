Zeka testi: İlk hangi madeni para dibe düşer? 129 kişi arasında 7’si başarılı oldu

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Bulmaca, sosyal medya kullanıcılarının zeka ve mantık becerilerini ölçmek için etkili bir araç olarak karşımıza çıkarken, doğru cevabı kısa sürede bulabilenlerin yüksek IQ seviyelerine işaret ettiği iddia ediliyor. Peki, iki kova arasındaki bu büyük sıcaklık farkı, hangi madeni paranın önce kovanın dibine ineceğini belirler mi?

SONUCA NASIL ULAŞILIR? Sıcaklık farkı, madeni paraların dibe düşüş hızını doğrudan etkiler. Sol taraftaki kova, daha yüksek sıcaklığı nedeniyle suyun daha hızlı hareket etmesine ve dolayısıyla içine atılan madeni paranın daha çabuk dibe doğru inmesine sebep olur.