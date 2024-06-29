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B sınıfı ehliyet sahipleri için yeni karar! Milyonlarca sürücü yaşadı

Şubat ayında yapılan önemli bir trafik yönetmeliği güncellemesi, B sınıfı ehliyet sahiplerini doğrudan etkiliyor. Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde gerçekleştirilen bu değişiklikle, B sınıfı ehliyet sahiplerine belirli şartlar altında 125 cc'ye kadar motosiklet kullanma hakkı tanınmıştır.

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Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 08:55 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 08:55
B sınıfı ehliyet sahipleri için yeni karar! Milyonlarca sürücü yaşadı

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Trafik yönetmeliklerinde yapılan son değişiklikler, B sınıfı sürücü belgesine sahip vatandaşlar için önemli bir yenilik getirdi. 10 Şubat 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile B sınıfı ehliyet sahiplerinin belirli koşulları yerine getirdiklerinde 125 cc'ye kadar motosiklet kullanabilecekleri açıklandı. Bu değişiklik özellikle yoğun şehir trafiğinde daha hızlı ve ekonomik bir ulaşım aracı arayanlar için büyük bir kolaylık sağlıyor.

O KİŞİLER YARARLANABİLECEK

Yeni yönetmeliğe göre, ticari amaçlar dışında kullanılmak üzere A1 sınıfı ehliyetle sürülebilen motosikletler, artık B sınıfı ehliyet sahipleri tarafından da kullanılabilir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Yeni hakkı elde etmek isteyen sürücülerin yerine getirmesi gereken bazı önemli şartlar bulunmaktadır:

Ehliyet Yaşı: En az 2 yıllık B sınıfı ehliyete sahip olmak.
Sağlık Durumu: Gerekli sağlık şartlarını karşılamak.

Eğitim ve Sınavlar: Gerekli direksiyon eğitimi derslerini başarıyla tamamlamak ve uygulama sınavından geçmek.
Geçmiş Ehliyet Durumu: Sürücü belgesinin daha önce geçici veya daimi olarak iptal edilmemiş olması.

SERTİFİKA VE KAYIT İŞLEMLERİ

Başarılı bir sınav sonrası, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan A1 sınıfı sertifika sürücü belgesi sistem kayıtlarına işlenecek.

Bu işlemler için sürücü belgesine herhangi bir ek kod yazılmasına gerek kalmayacak, fakat isteyen sürücüler, iki yıl içinde bu sertifikalarını sürücü belgesine işletebilecek.

Bu düzenleme, yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla, ilgili tüm sürücüler belirtilen şartları sağladıkları takdirde yeni haklarından faydalanmaya başlayabilirler. Bu değişiklikle beraber, B sınıfı ehliyet sahiplerinin daha esnek bir şekilde motosiklet kullanmalarının önü açılmış oluyor.

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