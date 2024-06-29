B sınıfı ehliyet sahipleri için yeni karar! Milyonlarca sürücü yaşadı

Trafik yönetmeliklerinde yapılan son değişiklikler, B sınıfı sürücü belgesine sahip vatandaşlar için önemli bir yenilik getirdi. 10 Şubat 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile B sınıfı ehliyet sahiplerinin belirli koşulları yerine getirdiklerinde 125 cc'ye kadar motosiklet kullanabilecekleri açıklandı. Bu değişiklik özellikle yoğun şehir trafiğinde daha hızlı ve ekonomik bir ulaşım aracı arayanlar için büyük bir kolaylık sağlıyor.