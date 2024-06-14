Büyükçekmece’de elleri ve ayakları bağlanıp halıya sarılarak denize atılan Sedef Güler cinayetinde yeni detay! Çantası, kimliği ve kartları orada bulundu

İstanbul Büyükçekmece'de geçtiğimiz hafta balıkçılar tarafından halıya sarılmış bir kadın cesedi bulunmuştu. Olay yerine giden polis ekipleri, yaptıkları incelemede; Genç kadının cesedinin ayrıca bir zincirle sarıldığını ve 10 kilogramlık bir ağırlık takıldığını tespit etmişti.
Polis yaptığı inceleme sonucu cesedin parmak izi kayıtlarından Sedef Güler adlı genç kadına ait olduğunu tespit etmişti. Sabah'ta yer alan habere göre, Halı üzerindeki etiketten halının Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi'nde bulunan bir adresten alındığını belirleyen cinayet polisi önce emlakçı Zafer B'ye ulaştı.
Zafer B'nin verdiği bilgiye göre, daire bir ay önce Fırat B. adlı birine kiralık olarak verilmişti. Adrese giden polis ekipleri, evde kimseyi bulamadı. İçeri giren polis ekipleri, olayın kilit delilleriyle karşılaştı.