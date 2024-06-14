Büyükçekmece’de elleri ve ayakları bağlanıp halıya sarılarak denize atılan Sedef Güler cinayetinde yeni detay! Çantası, kimliği ve kartları orada bulundu

ÇANTASINI, KİMLİĞİNİ, BANKA KARTLARINI VE EŞYALARINI UNUTMUŞLAR

Evde halı yoktu. Ve evde Sedef Güler'in çantasını buldu. İçinde ise kimlik kartı, banka kartları ve özel eşyalar bulunuyordu. Bu, polis için çok önemliydi. Ayrıca evde ceset için daha önce hazırlık yapılmış boş valizde bulundu. Cinayette dikkat çeken etiket detayı

EVDE DNA BULGULARI BULUNDU

Evde yapılan Luminol çalışmada ise genç kıza ait DNA bulguları bulundu. Filmleri aratmayan bir çalışmayla kısa sürede delilleri toplayan polis ekipleri, Bayrampaşa'da olduğu belirlenen 53 yaşındaki Fırat B'yi gözaltına aldı.

Ardından genç kızın en son görüştüğü O.Ö. adlı bir kişi de gözaltına alındı. Elde edilen güvenlik kamera kayıtlarında da Sedef Güler'in, 5 Haziran gecesinin ilk saatlerinde Yavuz G. ile birlikte eve giderken görüntülere ulaşıldı. Bu görüntülerden 12 saat sonra Fırat B. de eve giderken görüntülendi.

CESEDİ ATMAK İÇİN FARKLI PLANLAR YAPMIŞLAR

Elde edilen iddialara göre; Şüpheliler genç kızın ölümünden sonra, cesedi önce valize koyup atmak istedi. Evde bulunan valizin bulunuş şekli de bunu gösteriyordu. Ancak daha sonra halıya sarıp dambılla bağlayan şüpheliler, cesedi araçla taşıdı. Mimar Sinan Köprüsü'nde cesedi atan şüpheliler, daha sonra ikinci kez olay yerine giderek cesedin batıp batmadığını kontrol etti. Sedef Güler'in son anları ortaya çıktı!