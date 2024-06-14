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Büyükçekmece'de elleri ve ayakları bağlanıp halıya sarılarak denize atılan Sedef Güler cinayetinde yeni detay! Çantası, kimliği ve kartları orada bulundu

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu cinayette yeni detaylar ortaya çıktı. Büyükçekmece'de elleri ve ayakları bağlanıp denize atılan Sedef Güler'in katillerini sarıldığı halıdaki etiket ele vermişti. Halıdaki etiketle cinayetin işlendiği evi bulan polislerin aramasında Sedef Güler'in DNA'sına rastlandı. Öte yandan cesetten kurtulmaya çalışan katillerin en önemli delilleri evde unuttukları tespit edildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 16:32 Güncelleme 14 Haziran 2024, 16:39
Büyükçekmece’de elleri ve ayakları bağlanıp halıya sarılarak denize atılan Sedef Güler cinayetinde yeni detay! Çantası, kimliği ve kartları orada bulundu

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İstanbul Büyükçekmece'de geçtiğimiz hafta balıkçılar tarafından halıya sarılmış bir kadın cesedi bulunmuştu. Olay yerine giden polis ekipleri, yaptıkları incelemede; Genç kadının cesedinin ayrıca bir zincirle sarıldığını ve 10 kilogramlık bir ağırlık takıldığını tespit etmişti.


Polis yaptığı inceleme sonucu cesedin parmak izi kayıtlarından Sedef Güler adlı genç kadına ait olduğunu tespit etmişti. Sabah'ta yer alan habere göre, Halı üzerindeki etiketten halının Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi'nde bulunan bir adresten alındığını belirleyen cinayet polisi önce emlakçı Zafer B'ye ulaştı.

Zafer B'nin verdiği bilgiye göre, daire bir ay önce Fırat B. adlı birine kiralık olarak verilmişti. Adrese giden polis ekipleri, evde kimseyi bulamadı. İçeri giren polis ekipleri, olayın kilit delilleriyle karşılaştı.

ÇANTASINI, KİMLİĞİNİ, BANKA KARTLARINI VE EŞYALARINI UNUTMUŞLAR
Evde halı yoktu. Ve evde Sedef Güler'in çantasını buldu. İçinde ise kimlik kartı, banka kartları ve özel eşyalar bulunuyordu. Bu, polis için çok önemliydi. Ayrıca evde ceset için daha önce hazırlık yapılmış boş valizde bulundu.

Cinayette dikkat çeken etiket detayı

EVDE DNA BULGULARI BULUNDU
Evde yapılan Luminol çalışmada ise genç kıza ait DNA bulguları bulundu. Filmleri aratmayan bir çalışmayla kısa sürede delilleri toplayan polis ekipleri, Bayrampaşa'da olduğu belirlenen 53 yaşındaki Fırat B'yi gözaltına aldı.

Ardından genç kızın en son görüştüğü O.Ö. adlı bir kişi de gözaltına alındı. Elde edilen güvenlik kamera kayıtlarında da Sedef Güler'in, 5 Haziran gecesinin ilk saatlerinde Yavuz G. ile birlikte eve giderken görüntülere ulaşıldı. Bu görüntülerden 12 saat sonra Fırat B. de eve giderken görüntülendi.

CESEDİ ATMAK İÇİN FARKLI PLANLAR YAPMIŞLAR
Elde edilen iddialara göre; Şüpheliler genç kızın ölümünden sonra, cesedi önce valize koyup atmak istedi. Evde bulunan valizin bulunuş şekli de bunu gösteriyordu. Ancak daha sonra halıya sarıp dambılla bağlayan şüpheliler, cesedi araçla taşıdı. Mimar Sinan Köprüsü'nde cesedi atan şüpheliler, daha sonra ikinci kez olay yerine giderek cesedin batıp batmadığını kontrol etti.

Sedef Güler'in son anları ortaya çıktı!

"BENİ CESEDİ YOK ETMEYE YARDIM ETMEM İÇİN SİLAHLA TEHDİT ETTİ"
Cinayet Büro Amirliğinde yapılan sorguda olayı anlatan Fırat B., olay sırasında kendi evinde olmadığını arkadaşının telefonu üzerine eve gittiğini söyleyerek "Ben gittiğimde kız ölmüştü. Arkadaşım Yavuz, silahla tehdit edip cesedi yok etmek için yardım etmemi istedi.

Cesetten nasıl kurtulacağımızı konuşarak plan yaptık. Nalburdan zincir aldık. Cesedi battaniyeye koyup, üzerine ağırlık yapması için zincir sardık. Evde bulduğumuz bir dambılı da zincire bağladık. Sonra otomobile koyarak gidip köprüden aşağı attık" dedi.

ARABA BULUNDU
Yavuz G.'nin kullandığı araçta bulundu. Araçta yapılan incelemede genç kıza ait kan damlası bulundu. Ayrıca yapılan çalışmalarda Sedef Güler ile olayın asıl şüphelisi olan 53 yaşındaki Yavuz G.'nin kızının arkadaş oldukları iddia edildi.

Katiller olaydan bir gün sonra...

Olayla ilgili Fırat B. tutuklanırken, O.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Olayla ilgili Yavuz G. aranıyor.

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