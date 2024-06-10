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İstanbul Büyükçekmece'de cesedi halıya sarılıp denize atılmıştı! Sedef Güler cinayetinde dikkat çeken etiket detayı

İstanbul Büyükçekmece’de önce öldürülüp sonra denize atılan Sedef Güler cinayetinde dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Gözaltındaki Fırat B. “Eve gittiğimde kız ölmüştü. Cesetten kurtulmak için plan yaptık. Nalburdan zincir alıp cesede sardık. Sonra otomobille götürüp köprüden aşağı attık” dedi. Peki Sedef Güler nasıl öldürüldü? Polisler cinayetin işlendiği evi nasıl buldu? Dikkat çeken etiket detayı...

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Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 10:45 Güncelleme 10 Haziran 2024, 11:13
İstanbul Büyükçekmece’de cesedi halıya sarılıp denize atılmıştı! Sedef Güler cinayetinde dikkat çeken etiket detayı

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Türkiye günlerdir İstanbul Büyükçekmece'de elleri ve ayakları bağlı, halıya sarılı halde denize atılmış Sedef Güler'i konuşuyor.

Denizdeki cesedin sırrı!

24 yaşındaki genç kadının cinayeti ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı bir kişi ise firari.

Gözaltındaki Fırat B. Emniyetteki ifadesinde, "Eve gittiğimde kız ölmüştü. Cesetten kurtulmak için plan yaptık. Nalburdan zincir alıp cesede sardık. Sonra otomobille götürüp köprüden aşağı attık" dedi.

BOĞULMUŞ

Genç kadının öldürüldüğü evi bulan polis, Sedef Güler'in boğularak öldürüldüğü değerlendirmesinde bulunup evde bulunan kaşkol, eşarp, ip gibi bazı eşyalara incelemek üzere el koydu.

FİRARİ İSİM SUÇ MAKİNESİ
Firari Yavuz G.'nin ise çok sayıda suç kaydı olduğu ve hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural Emniyet'te son durumu anlatırken A Haber istihbarat şefi Ramazan Almaçayır önemli bilgiler paylaştı.

İşte Ramazan Almaçayır'ın cinayetle ilgili o açıklamaları:

EVİNDE CİNAYET İŞLENİYOR HABERİ YOK!
Ceset bulunduğunda parmak izinden kimliği tespit ediliyor. Evin tespit edilmesinden sonra ekipler kaşkol, eşarp ve ip gibi unsurlara el koyarak delil arıyorlar. Baş şüpheli olarak firari olan Yavuz G. görünüyor ve bu şahıs aynı zamanda suç makinesi. Çeşitli suçlardan aranıyor ve 8 yıl da kesinleşmiş hapis cezası var. Şu anda Sedef Güler ile bu kişiler arasındaki ilişki araştırılıyor. Gözaltındaki kişi sosyal medyadan son olarak konuşan kişi. Gözaltındaki diğer kişi ise cinayetin evinde işlendiğini ama haberi olmadığını söylüyor. Olayın nasıl olduğu HTS kayıtlarında ortaya çıkacak.

ZİNCİR VE DAMBIL DETAYLARI
Evinde cinayet işlendiğinden haberi olmadığını söyleyen şahıs nalburdan zincir aldıklarını sonra cesedi halıya koyduklarını zincirle sardıklarını söylüyor. Aynı zamanda ağırlık olması için halının içine 10 kiloluk bir dambıl koyduklarını belirtiyor. Amaçları cesedin ağırlıklarla beraber denizin dibine inmesiydi. Ancak bu yeterli olmadı ve balıkçılar cesedi deniz yüzeyinde buldular.

POLİSLER CİNAYETİN İŞLENDİĞİ EVİ NASIL BULDU?
Polis ekipleri şu anda firari olan Yavuz G.'nin peşine düşmüş durumda. Kaçma ihtimaline karşı tüm ihtimaller değerlendiriliyor. Yüzlerce saat kamera görüntüleri izlenmiş durumda. Polis ekipleri burada halının üzerindeki etiketten cinayetin işlendiği evi buldu. Halı yıkama etiketi ile o adres tespiti yapılıyor sonrasında cinayet noktası bulunuyor. Firari olan zanlı için çember daraldı. Bu konuyla ilgili özel bir ekip çalışmasını sürdürüyor.

Sedef Güler cinayetinde şok detaylar

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