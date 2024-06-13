Büyükçekmece’de cesedi denize atılan Sedef Güler’in son anları kamerada | Genç kızın katili yakın arkadaşının babası mı?

"BENİM OLAYLA BİR İLGİM YOK"
Olayın diğer şüpheli O.Ö. ise sosyal medya üzerinden tanıştığı Sedef Güler'i olay günü kendi isteği üzerine şüphelilerin evinin bulunduğu sokağa bıraktığını cinayetle bir ilgisinin olmadığını söyledi.
KATİL OLAY YERİNE GERİ DÖNMÜŞ
Polis soruşturması sonucunda şüphelilerin cesedi attıktan sonra, sabah erken saatlerde geri dönerek cesedin batıp batmadığını kontrol ettikleri öğrenildi. Cesedin batmadığını gören şüphelilerin cinayetin ortaya çıkacağını anlayarak o andan itibaren kaçmaya başladıkları belirlendi.
SINIR KAPILARINA UYARI
Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fırat B. tutuklanırken, O.Ö. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şüpheli Fırat B. çıkışta "Ben kimseyi öldürmedim" dedi. Cinayetin firari şüphelisi olarak aranan Yavuz G.'nin çok sayıda polise geliş kaydı olduğu, ayrıca hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şüphelinin yurt dışına kaçmaya çalıştığını değerlendiren polis ekipleri tüm sınır kapılarının uyarıldığını belirttiler.
SEDEF'İN SON ANLARI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
Olayla ilgili yeni görüntü de ortaya çıktı. Sedef Güler'in son anlarına ait görüntülerde genç kızın yanında Yavuz G. İle eve girdikleri ve beraber yürüdükleri görülüyor. Görüntünün devamında ise öğlen saat 13:00 gibi eve diğer şüpheli Fırat B.'nin geldiği görülüyor. Elde edilen diğer görüntülerde ise şüphelilerin halıya sardıkları cesedi götürüp köprüden attıkları araç görülüyor.
"CESET BİZ POLİSE İHBAR EDİNCE ATILMIŞ"
Genç kızın acılı annesi Gülizar Güler ise şu ifadeleri kullandı
"Bu ateş benim içime değil, tüm dünyaya düştü. Söndürün bu ateşi ne olur ben nefes alamıyorum. Kızım iş görüşmesine gidiyorum diye kafeye görüşmeye gitti. Kafe sahibi Yavuz G.'yi aradım. Kızım geldi tartıştı kızımla çıktı gitti dedi. O aradığı sırada benim kızımın cesedi yanındaymış. 2 gün evde cesediyle kalmış. Benim yavrum bunu hak etmedi. Biz karakola gittiğimizi söylemeseydik belki cesedini bile bulamayacaktık" dedi.
KATİLİ YAKIN ARKADAŞININ BABASI
Genç kızın katili olduğu belirtilen firari Yavuz G.'nin yakın arkadaşının babası olduğu iddia edildi. Yapılan çalışmalarda Sedef Güler ile olayın asıl şüphelisi olan 53 yaşındaki Yavuz G.'nin kızının arkadaş oldukları ikilinin bu vesile ile tanıştıkları iddia edildi.