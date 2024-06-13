Büyükçekmece’de cesedi denize atılan Sedef Güler’in son anları kamerada | Genç kızın katili yakın arkadaşının babası mı?

Büyükçekmece'de geçtiğimiz hafta balıkçılar tarafından halıya sarılmış bir kadın cesedi bulunmuştu. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede genç kadının cesedinin ayrıca bir zincirle sarıldığını ve 10 kilogramlık bir ağırlık takıldığını tespit etmişti.

Polis yaptığı inceleme sonucu cesedin parmak izi kayıtlarından Sedef Güler adlı genç kadına ait olduğunu tespit etti.