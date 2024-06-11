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Büyükçekmece'de elleri ve ayakları bağlanıp halıya sarılı şekilde denize atılan Sedef Güler cinayetinde yeni detay! Katiller olaydan bir gün sonra...

İstanbul Büyükçekmece'de elleri ve ayakları bağlanıp halıyla sarılı şekilde denize atılan Sedef Güler cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. Katil zanlılarından biri dambıl bağladıkları kızın suya batıp batmadığını kontrol etmek için olay yerine bir gün sonra tekrar gitmiş. Kan donduran olayla ilgili konuşan acılı anne "2 gün evde cesediyle kalmış" dedi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 13:36 Güncelleme 11 Haziran 2024, 13:39
Büyükçekmece’de elleri ve ayakları bağlanıp halıya sarılı şekilde denize atılan Sedef Güler cinayetinde yeni detay! Katiller olaydan bir gün sonra...

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İstanbul Büyükçekmece'deki kan donduran cinayette her gün yeni bir detay çıkmaya devam ediyor. 24 yaşındaki Sedef Güler'in cansız bedeni elleri ve ayakları bağlanmış, halıya sarılmış şekilde denizde bulundu.

Halının etiketi polisleri suç mahalline götürdü.

Sedef Güler cinayetine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Katil zanlılarından birinin ağırlık bağladıkları kızın suya batıp batmadığını olaydan bir gün sonra bölgeye gelerek kontrol ettiği ortaya çıktı.

Büyükçekmece Mimar Sinan'da denizde balıkçılar tarafından elleri ve ayakları bağlı ve halıya sarılı halde cansız bedeni bulunan Sedef Güler (24) cinayetine ilişkin O.Ö., Fırat B. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

HALI ETİKETİ ELE VERDİ
O.Ö, Fırat B. isimli şüphelinin gözaltına alındığı olaya ilişkin Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro dedektifleri her detayı incelemiş, genç kızın cansız bedeninin sarılı olduğu halının üzerinde bulunan yıkama fişinden önce halı yıkamacıya ardından Fırat B. isimli şahsa ulaşılmıştı.

NALBURDAN ZİNCİR ALMIŞLAR
Cinayetin Beylikdüzü'nde bir adreste işlendiği, şüphelilerin ardından nalburdan zincir alıp Güler'i halıya bağladıkları ve sonrasında ayağına ağırlık bağlayıp denize attıkları öğrenilmişti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından sorguya alınan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

KIZIN BATIP BATMADIĞINI KONTROL ETMİŞ
Şüphelilerden birinin denize attıkları genç kızın batıp batmadığı kontrol etmek için bir gün sonra olay yerine geldiği öğrenildi. Öte yandan katil zanlılarından biri olan Yavuz G.'nin aranmasına devam ediliyor.

SİLAHLA TEHDİT EDİLDİM
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Fırat G. basın mensuplarının "neden yardım ettiniz" sorusu üzerine katili tanımadığını öne sürerek, "Ben yapmadım. Katil tarafından silahla tehdit edildim" dedi.

TEYZESİ TEŞHİS ETTİ
Bir gün önce kayıp başvurusu yapıldığı öğrenilen genç kızı, Adlı Tıp Morgunda teyzesi sırtındaki yüzü tanınmayacak durumda olan genç kızın cesedini sırtında bulunan 'Yılan' dövmesinden teşhis etti.

2 GÜN CESEDİYLE KALMIŞ
Genç kızın acılı annesi Gülizar Güler ise şu ifadeleri kullandı

"Bu ateş benim içime değil, tüm dünyaya düştü. Söndürün bu ateşi ne olur ben nefes alamıyorum. Kızım iş görüşmesine gidiyorum diye kafeye görüşmeye gitti. Kafe sahibi Yavuz G.'yi aradım. Kızım geldi tartıştı kızımla çıktı gitti dedi. O aradığı sırada benim kızımın cesedi yanındaymış. 2 gün evde cesediyle kalmış. Benim yavrum bunu hak etmedi. Biz karakola gittiğimizi söylemeseydik belki cesedini bile bulamayacaktık" dedi.

Cinayette dikkat çeken etiket detayı
Sedef Güler cinayetinde şok detaylar

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