Büyükçekmece’de elleri ve ayakları bağlanıp halıya sarılı şekilde denize atılan Sedef Güler cinayetinde yeni detay! Katiller olaydan bir gün sonra...

İstanbul Büyükçekmece'deki kan donduran cinayette her gün yeni bir detay çıkmaya devam ediyor. 24 yaşındaki Sedef Güler'in cansız bedeni elleri ve ayakları bağlanmış, halıya sarılmış şekilde denizde bulundu.
Halının etiketi polisleri suç mahalline götürdü.
Sedef Güler cinayetine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Katil zanlılarından birinin ağırlık bağladıkları kızın suya batıp batmadığını olaydan bir gün sonra bölgeye gelerek kontrol ettiği ortaya çıktı.
Büyükçekmece Mimar Sinan'da denizde balıkçılar tarafından elleri ve ayakları bağlı ve halıya sarılı halde cansız bedeni bulunan Sedef Güler (24) cinayetine ilişkin O.Ö., Fırat B. isimli şüpheliler gözaltına alındı.
HALI ETİKETİ ELE VERDİ
O.Ö, Fırat B. isimli şüphelinin gözaltına alındığı olaya ilişkin Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro dedektifleri her detayı incelemiş, genç kızın cansız bedeninin sarılı olduğu halının üzerinde bulunan yıkama fişinden önce halı yıkamacıya ardından Fırat B. isimli şahsa ulaşılmıştı.
NALBURDAN ZİNCİR ALMIŞLAR
Cinayetin Beylikdüzü'nde bir adreste işlendiği, şüphelilerin ardından nalburdan zincir alıp Güler'i halıya bağladıkları ve sonrasında ayağına ağırlık bağlayıp denize attıkları öğrenilmişti.