Büyükçekmece’de elleri ve ayakları bağlanıp halıya sarılı şekilde denize atılan Sedef Güler cinayetinde yeni detay! Katiller olaydan bir gün sonra...

KIZIN BATIP BATMADIĞINI KONTROL ETMİŞ Şüphelilerden birinin denize attıkları genç kızın batıp batmadığı kontrol etmek için bir gün sonra olay yerine geldiği öğrenildi. Öte yandan katil zanlılarından biri olan Yavuz G.'nin aranmasına devam ediliyor.

2 GÜN CESEDİYLE KALMIŞ

Genç kızın acılı annesi Gülizar Güler ise şu ifadeleri kullandı

"Bu ateş benim içime değil, tüm dünyaya düştü. Söndürün bu ateşi ne olur ben nefes alamıyorum. Kızım iş görüşmesine gidiyorum diye kafeye görüşmeye gitti. Kafe sahibi Yavuz G.'yi aradım. Kızım geldi tartıştı kızımla çıktı gitti dedi. O aradığı sırada benim kızımın cesedi yanındaymış. 2 gün evde cesediyle kalmış. Benim yavrum bunu hak etmedi. Biz karakola gittiğimizi söylemeseydik belki cesedini bile bulamayacaktık" dedi.