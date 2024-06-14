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Balkanlardan az önce girdi Türkiye'yi kaplayacak! O tarihe kadar herkes rahat nefes alacak

Türkiye'ye dair önemli bir haberi duyurdu. Vatandaşlar, gelecek gelişmeyi merakla bekliyor. Türkiye, cumartesi günü Balkanlar üzerinden beklenen bir serin hava dalgasının etkisine girebilir. Bu durum, ülke genelinde aşırı sıcak hava dalgasının yarattığı sıkıntılara bir çözüm olabilir. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 16:51 Güncelleme 14 Haziran 2024, 16:51
Balkanlardan az önce girdi Türkiye’yi kaplayacak! O tarihe kadar herkes rahat nefes alacak

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Türkiye cumartesi günü Balkanlar üzerinden gelecek olan ani bir hava dalgasıyla karşılaşabilir. Bu durum, ülkemizin içinde bulunduğu sıcaklık problemlerine çözüm olabilecek potansiyele sahip.

ÖĞLEDEN SONRA KUVVETLİ SAĞANAK

Prof. Dr. Orhan Şen, "Ani sıcaklık değişimleri atmosferde önemli çalkantılara neden olur. Bugün İstanbul 34 - 35 derece hissedilen sıcaklık 45-46 derece nem arttı. Bu haftanın en sıcak günü. Bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuvvetli sağanak geliyor. Bu yağış yarın sıcaklığı 28 dereceye düşürecek" dedi.

12 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

"Batı Karadeniz'de de bugün aynı tehlike var. Düzce'de bugün 39 dere olan sıcaklık yarın 27 dereceye kadar düşecek. Bu anı sıcaklık düşüşleri su baskınları yıldırım yerel dolu yağışı olasılığı var. İstanbul, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Kırklareli, Bilecik"

20 KENTTE SARI ALARM

Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kütahya, Manisa, Tekirdağ, Uşak, Zonguldak, Bartın, Düzce

METEOROLOJİDEN YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta çevreleri ve Burdur'un doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra İç Ege, Marmara'nın güneyi, Göller Yöresi ile Eskişehir çevrelerinde rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kısa süreli 80 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

BAYRAMDA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Kurban Bayramı'nda beklenen hava sıcaklıklarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Uzman isim şu anda hava sıcaklığının mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerinde seyrettiğini belirterek, "Hafta sonuna kadar bu şekilde seyredecek. Cumartesi, pazar günleri ise Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havayla sıcaklıkların 4 ile 6 derece azalmasını bekliyoruz. Yurt genelinde sıcaklık mevsim normallerine yaklaşacak, diyebiliriz. Yağışlara baktığımızda; cuma günü için Marmara ve Batı Karadeniz'de, cumartesi günü için ise Marmara'nın doğusu ve Karadeniz Bölgesi genelinde sağanak yağış geçişleri var. Pazar gününden sonra ise genellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde aralıklarla yağış geçişleri göreceğiz" diye konuştu.

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