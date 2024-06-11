YKS’de yapay zeka ile kopya çeken adayın ifadesi ortaya çıktı: Babası bana kızı vermeyecek | Cihazı nereden temin etti?

M.E.E'nin, ifadesinde, "Hayalim tıp fakültesi kazanmaktı, bunu başaramadım. Kopya çektiğim için çok pişmanım." dediği öğrenildi.

Yapay zeka sisteminin bir saat sonra hata verdiğini ileri süren M.E.E, bu nedenle soruları çözemediğini, paniklediğini, şüpheli harereketleri dikkati çektiği için de yakalandığını anlattı.

CİHAZI NEREDEN TEMİN ETTİ? Şüphelinin yurttaki arkadaşlarının da ifadelerini alan güvenlik güçleri, M.E.E'nin yurt dışındaki bir alışveriş sitesinden satın aldığı cihazı yurtta test ettiği ve cihazın sorunsuz çalıştığı bilgisine ulaştı.





"BABASI BANA KIZI VERMEYECEK"



M.E.E'nin arkadaşları ifadelerinde, şüphelinin son bir aydır "Mutlaka tıp kazanmam lazım, yoksa babası kızı vermeyecek." ifadesini sıklıkla kullandığını belirtti.

Girdiği deneme sınavlarından kötü sonuçlar alan M.E.E'nin kız arkadaşı için tıp fakültesini kazanmak istediği, geçen yıl da sınava girerek başarısız olduğu, bu nedenle kopya çekme hazırlığı yaptığı iddia edildi.







İKİ YIL SINAVA GİREMEYECEK



İnternet sağlayıcı ve düğme kamerayla gönderdiği soruları yapay zekaya çözdürdüğü belirlenen, sınavın ardından tutuklanan adayla ilgili 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun gereğince de yaptırım uygulanacak.



Kanun, sınavlarda kopya çeken ya da kopyaya teşebbüs edenler ile sınavlarda yerine joker aday sokan adaylara yönelik cezai hükümleri içeriyor.