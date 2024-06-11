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YKS'de yapay zeka ile kopya çeken adayın ifadesi ortaya çıktı: Babası bana kızı vermeyecek | Cihazı nereden temin etti?

YKS sınavında yapay zeka ile kopya çeken adayın ifadesi ortaya çıktı. Cihazı nereden temin ettiğini itiraf eden adayın kopya çekme nedeni ise herkesi şaşkına çevirdi. Öte yandan adayın geçen sene de sınava girdiği ve başarısız olduğu ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 18:04 Güncelleme 11 Haziran 2024, 18:04
YKS’de yapay zeka ile kopya çeken adayın ifadesi ortaya çıktı: Babası bana kızı vermeyecek | Cihazı nereden temin etti?

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Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) 2. sınıf öğrencisi M.E.E'nin, emniyetteki ifadesinde, sınav salonuna giriş yaptıktan sonra tuvalete gittiğini, 10 dakika içinde düzeneği aktif hale getirdiğini söylediği öğrenildi.

YKS'de kopya düzeneği!

Yapay zeka sisteminin bir saat sonra hata verdiğini ileri süren M.E.E, bu nedenle soruları çözemediğini, paniklediğini, şüpheli harereketleri dikkati çektiği için de yakalandığını anlattı.

M.E.E'nin, ifadesinde, "Hayalim tıp fakültesi kazanmaktı, bunu başaramadım. Kopya çektiğim için çok pişmanım." dediği öğrenildi.



CİHAZI NEREDEN TEMİN ETTİ?

Şüphelinin yurttaki arkadaşlarının da ifadelerini alan güvenlik güçleri, M.E.E'nin yurt dışındaki bir alışveriş sitesinden satın aldığı cihazı yurtta test ettiği ve cihazın sorunsuz çalıştığı bilgisine ulaştı.



"BABASI BANA KIZI VERMEYECEK"

M.E.E'nin arkadaşları ifadelerinde, şüphelinin son bir aydır "Mutlaka tıp kazanmam lazım, yoksa babası kızı vermeyecek." ifadesini sıklıkla kullandığını belirtti.

Girdiği deneme sınavlarından kötü sonuçlar alan M.E.E'nin kız arkadaşı için tıp fakültesini kazanmak istediği, geçen yıl da sınava girerek başarısız olduğu, bu nedenle kopya çekme hazırlığı yaptığı iddia edildi.


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İKİ YIL SINAVA GİREMEYECEK

İnternet sağlayıcı ve düğme kamerayla gönderdiği soruları yapay zekaya çözdürdüğü belirlenen, sınavın ardından tutuklanan adayla ilgili 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun gereğince de yaptırım uygulanacak.

Kanun, sınavlarda kopya çeken ya da kopyaya teşebbüs edenler ile sınavlarda yerine joker aday sokan adaylara yönelik cezai hükümleri içeriyor.



Buna göre, sınav sırasında veya sınavdan sonra incelenen tutanaklar, kamera ses ve görüntüleri, telefon kayıtları, ihbarlar veya başka yollarla ilgili kanun, yönetmelik ya da kılavuz esaslarına aykırılık teşkil eden davranışların tespit edilmesi halinde adayın sınavı geçersiz sayılıyor. Bu sınav veya yerleştirmeyle kendisine sağlanan haklar geri alınıyor.

ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda, ses veya görüntü nakleden cihaz kullanmak suretiyle kopya çeken veya bu suretle kopya çekilmesine aracılık eden, başka bir adayın yerine sınava giren (joker aday) veya kendi yerine bir başkasının sınava girmesine katkı sağlayan, bireysel veya toplu olarak kopya çeken veya kopya çektirilmesine imkan sağlayan kişiye, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası veriliyor.



Sınavda kopya çektiği veya bu yönde fiiller işlediği tespit edilen adayın sınavı ile çok oturumlu sınavlarda oturumların herhangi birinde kopya çektiği veya bu yönde fiiller işlediği tespit edilen adayın bu oturumlardan oluşan sınavı iptal ediliyor.

Bu aday ve başkasının yerine sınava giren kişi, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle ÖSYM tarafından yapılan hiçbir sınava ve yerleştirmeye aday olarak başvuramıyor ve giremiyor.

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