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YKS'de yapay zekalı kopya! Anında yakalandı

Yapay zeka kopya düzeneklerine de girdi. Isparta'da polis, YKS'de bir öğrencinin hareketlerinden şüphelendi. Takibe alınan öğrencinin düğme kamera ve yapay zeka yardımıyla kopya çektiği belirlendi.

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Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 12:46 Güncelleme 10 Haziran 2024, 13:03
YKS’de yapay zekalı kopya! Anında yakalandı

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YKS'ye giren bir öğrenci yapay zeke ile kopya çekmeye çalışırken yakalandı.

8 Haziran 2024 tarihinde Türkiye genelinde yapılan TYT sınavında M.E.E. isimli şahıs sınav salonunda şüpheli hareketler yapınca görevlilerin dikkatini çekti.

Öğrencinin üzerinde elektronik düzenek olduğu tespit edildi.

YAPAY ZEKA ChatGPT İLE KOPYA
Düzenek incelendiğinde şahsın, arayüz ve yazılım yardımı ile soruları ChatGPT isimli yapay zeka programına çözdürdüğü tespit edildi. Yapılan çalışmalarda şüpheli şahsa yardım eden A.B isimli şahısta yakalandı.

Şahısların yapılan ikamet ve üst aramalarında; ses ve görüntü aktarımı yapan kopya düzeneği, 3 adet düğme kamera ve şahısların dijital materyallerine el konuldu.

M.E.E. ve A.B. isimli şüpheli şahıs hakkında 6114 SKM suçundan mevcutlu olarak işlemlere başlanıldı.

TUTUKLANDI
A.B. isimli şüpheli şubeden serbest bırakıldı ve M.E.E. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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