YKS’de yapay zekalı kopya! Anında yakalandı

YKS'ye giren bir öğrenci yapay zeke ile kopya çekmeye çalışırken yakalandı.

Öğrencinin üzerinde elektronik düzenek olduğu tespit edildi.

YAPAY ZEKA ChatGPT İLE KOPYA

Düzenek incelendiğinde şahsın, arayüz ve yazılım yardımı ile soruları ChatGPT isimli yapay zeka programına çözdürdüğü tespit edildi. Yapılan çalışmalarda şüpheli şahsa yardım eden A.B isimli şahısta yakalandı.