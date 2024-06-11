YKS’de yapay zekayla kopya çeken adayın cezası belli oldu! 2 yıl hiçbir sınava giremeyecek

Bu aday ve başkasının yerine sınava giren kişi, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle ÖSYM tarafından yapılan hiçbir sınava ve yerleştirmeye aday olarak başvuramıyor ve giremiyor.
YKS'DE HANGİ ÖNLEMLER ALINDI?
Adayların, sınava girerken, yanlarında bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su dışında başka bir eşya bulundurmaması gerekiyor.
Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafından elle veya dedektörle aranıyor.
Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav sırasında veya sınavdan sonra bu tür araç gereç ve eşyaları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılıyor.
Sınav binaları veya salonları ÖSYM tarafından güvenlik kameraları ile izlenebiliyor. Sınav görevlilerinin tutanaklarının yanı sıra kamera kayıtları da gerektiğinde delil olarak kullanılıyor.
KAYITLAR İZLENEREK SINAV İPTAL EDİLEBİLİYOR
Sınav bina sorumlularının ve gözetmenlerin tuttuğu tutanaklar, kamera kayıtları, emniyet aramalarında çıkan sonuçlar, ÖSYM için inceleme süreçlerinin kaynağını oluşturuyor.
Şüpheli durumlarda, kamera kayıtları incelenerek sınavın iptaline ve men cezasına karar verilebiliyor.
Bu arada, sınav salonundan fotoğraf çeken veya telefonla sınava girenlere de kopya şüphesiyle işlem yapılıyor.