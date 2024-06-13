O ilimiz şiddetli sallandı! AFAD-KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 13 Haziran 2024 Deprem nerede oldu, kaç şiddetinde deprem oldu?

Türkiye'nin jeolojik yapısı, özellikle Marmara ve Eger bölgelerinde bulunan aktif fay hatları sebebiyle, sürekli bir deprem tehlikesi altındadır. Bu bölgeler, yer altındaki hareketlilikle sık sık meydana gelen depremlerle dikkat çekmekte, bu da deprem önlemlerinin hayati önemini ortaya koymaktadır. Son olarak 13 Haziran 2024 tarihinde yaşanan deprem, bu riskin somut bir örneği olarak karşımıza çıkmıştır. Depremin merkez üssü, şiddeti ve etkilediği bölgeler hakkında detaylı bilgiler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin "Son Depremler" bölümünden edinilebilir. Bu tür olaylar, alınması gereken önlemlerin yanı sıra toplumsal bilinç ve hazırlıklılığın artırılmasının ne denli önemli olduğunu bir kez daha vurgulamaktadır.