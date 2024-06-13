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O ilimiz şiddetli sallandı! AFAD-KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 13 Haziran 2024 Deprem nerede oldu, kaç şiddetinde deprem oldu?

Türkiye, özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde yer alan aktif fay hatları sebebiyle yüksek sismik aktivite riski altındadır. Bu bölgelerde yer kabuğundaki sürekli hareketler, sık sık depremlerin yaşanmasına neden olmaktadır. Bu, deprem önlemlerinin kritik önemde olduğunu ortaya koymaktadır. En son, 13 Haziran 2024 tarihinde yaşanan depremler, bu tehlikenin somut bir göstergesi olarak karşımıza çıkmıştır. Depremin merkez üssü, şiddeti ve etkilenen bölgeler hakkında ayrıntılı bilgilere AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin "Son Depremler" bölümünden erişilebilir. Bu tür doğal afetler, alınması gereken önlemler ve toplumun bilgilendirilmesinin hayati önemi konusunda bizlere önemli dersler vermektedir.

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Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 10:30 Güncelleme 13 Haziran 2024, 09:51
O ilimiz şiddetli sallandı! AFAD-KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 13 Haziran 2024 Deprem nerede oldu, kaç şiddetinde deprem oldu?

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Türkiye'nin jeolojik yapısı, özellikle Marmara ve Eger bölgelerinde bulunan aktif fay hatları sebebiyle, sürekli bir deprem tehlikesi altındadır. Bu bölgeler, yer altındaki hareketlilikle sık sık meydana gelen depremlerle dikkat çekmekte, bu da deprem önlemlerinin hayati önemini ortaya koymaktadır. Son olarak 13 Haziran 2024 tarihinde yaşanan deprem, bu riskin somut bir örneği olarak karşımıza çıkmıştır. Depremin merkez üssü, şiddeti ve etkilediği bölgeler hakkında detaylı bilgiler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin "Son Depremler" bölümünden edinilebilir. Bu tür olaylar, alınması gereken önlemlerin yanı sıra toplumsal bilinç ve hazırlıklılığın artırılmasının ne denli önemli olduğunu bir kez daha vurgulamaktadır.

AFAD KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD, Muğla (Marmaris) açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 22.19'da meydana gelen deprem 44.4 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.

2024-06-13 08:50:37 37.39056 37.12528 5.81 ML 1.0 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-06-13 08:28:38 37.61722 36.16944 10.38 ML 2.0 Kadirli (Osmaniye)
2024-06-13 08:23:45 38.12278 38.51778 9.42 ML 2.6 Sincik (Adıyaman)
2024-06-13 07:06:40 39.55444 43.68806 8.67 ML 1.0 Diyadin (Ağrı)
2024-06-13 07:01:28 41.10028 39.7925 7.55 ML 1.6 Karadeniz - [11.48 km] Ortahisar (Trabzon)
2024-06-13 07:01:02 38.81722 39.07083 5.63 ML 0.7 Merkez (Elazığ)
2024-06-13 07:00:48 39.36917 26.26917 12.18 ML 1.3 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.75 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-06-13 06:40:52 38.61917 39.44889 9.01 ML 3.4 Keban Barajı - [03.39 km] Merkez (Elazığ)
2024-06-13 06:21:47 36.14417 39.6575 7.0 ML 2.2 Rakka (Suriye) - [67.13 km] Akçakale (Şanlıurfa)
2024-06-13 06:20:41 38.275 37.77194 8.81 ML 1.2 Akçadağ (Malatya)
2024-06-13 06:12:39 38.17472 38.12083 9.38 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)


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Deprem Riskine Karşı Alınması Gereken Önlemler

Eğitim ve Bilinçlendirme: Deprem gerçeğiyle yaşamak zorunda olan vatandaşlarımızın, deprem öncesi, sırası ve sonrasında nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda eğitimlerinin sürekli güncellenmesi büyük önem taşımaktadır.

Bina Güvenliği: Özellikle eski yapıların deprem yönetmeliklerine uygun hale getirilmesi, yeni yapılacak binaların ise mevcut deprem yönetmeliğine göre inşa edilmesi hayati önem taşımaktadır.

Acil Durum Hazırlıkları: Her hane, acil durum çantası hazırlamalı ve bu çantanın içinde en az üç gün sürecek gıda, su, ilaç gibi temel ihtiyaç malzemeleri bulundurmalıdır. Ayrıca, acil durum planlarının yapılması ve düzenli tatbikatların gerçekleştirilmesi önerilmektedir.

Haberleşme Planları: Aile bireyleri arasında bir haberleşme planı oluşturulmalı ve bu planın herkes tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.

Güncel Deprem Aktiviteleri için Kaynaklar

Deprem aktivitelerini anlık olarak takip etmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin internet siteleri ziyaret edilebilir. Bu siteler, Türkiye'deki en güvenilir deprem izleme merkezleri olarak bilinmektedir:

AFAD Deprem İzleme: AFAD Resmi Web Sitesi

Kandilli Rasathanesi: Kandilli Rasathanesi Web Sitesi

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