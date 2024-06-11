Meteoroloji Mayıs ayı alansal yağış raporunu yayımladı! 5 ilde 64 yılın en yüksek yağışı

YAĞIŞLARDA NORMALDE GÖRE YÜZDE 33 GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 5 ARTIŞ Buna göre, Türkiye geneli mayıs ayı yağışı normalinin ve geçen yıl mayıs ayı yağışının üzerinde gerçekleşti. Meteoroloji'nin raporunda şu ifadelere yer verildi: 2024 yılı Mayıs ayı yağışı 70.3 mm, mayıs ayı normali (1991-2020) 52.7 mm, 2023 yılı Mayıs ayı yağışı 66.8 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %33 ve geçen yıl mayıs ayı yağışlarına göre %5 artış meydana gelmiştir. Mayıs ayı yağışları Ankara, Konya, Karaman, Trabzon, Adana, Osmaniye , Hatay, Siirt ve Şırnak çevrelerinde normalinin 2 katı artış gösterirken, Kıyı Ege, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Mardin, Mersin ve Antalya çevrelerinde %40 azalma görülmüştür. Muğla'nın güneyinde ise %80'in üzerinde yağış azalması gerçekleşmiştir. Bölge genelinde Marmara ve Ege bölgeleri hariç tüm bölgeler normalinin üzerinde yağış almış, en fazla artış gösteren bölge %49 ile İç Anadolu Bölgesi olmuştur.





SON 64 YILIN EN YÜKSEK YAĞIŞI

İl geneli yağışlarda en fazla yağış 165.4 mm ile Rize, normaline göre en fazla artma %100'den fazla artma ile Osmaniye'de meydana gelmiştir. Aydın ise 17.9 mm yağış almış, %53 ile en fazla azalma gerçekleşen ve en az yağış alan il olmuştur. Ardahan, Artvin, Osmaniye, Rize ve Trabzon'da son 64 yılın en yüksek yağışı gerçekleşmiştir. Türkiye genelinde mayıs ayında ortalama 12.5 yağışlı gün görülmüştür (1991-2020 normali 10.3 gün). Yağışlı gün sayıları Ege Bölgesi'nin kıyı kesimi ile Antalya ve Mersin'in güney kesimlerinde 5 günün altına düşerken, Doğu Anadolu'nun orta ve kuzey kesimleri ile Kahramanmaraş çevrelerinde 20-25 gün aralığında gerçekleşmiştir.