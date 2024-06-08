Türkiye dün (7 Haziran) İstanbul Büyükçekmece'de halıya sarılı halde bulunan cesedi konuşuyor. Denizden çıkartılan cesedin 24 yaşındaki Sedef Güler'e ait olduğu tespit edilirken 2 şüpheli gözaltına alındı. Genç kadınla son görüşen kişiler olduğu belirtilen şüphelilerin sorgularına devam edildiği, olayla ilgili bir kişinin daha arandığı öğrenildi. Öte yandan Sedef Güler'in denize nasıl atıldığına ilişkin yürütülen çalışmalarda da şok detaylar çıktı. İşte detaylar...
Türkiye dün (7 Haziran) İstanbul Büyükçekmece'de halıya sarılı halde bulunan cesedi konuşuyor. Denizden çıkartılan cesedin 24 yaşındaki Sedef Güler'e ait olduğu tespit edilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.
HALIYA VE ZİNCİRE SARILMIŞ HALDE BULUNDU
Büyükçekmece'de önceki gün balıkçılar tarafından halıya sarılmış bir kadın cesedi bulunmuştu. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede genç kadının cesedinin ayrıca bir zincirle sarıldığını ve 10 kilogramlık bir ağırlık takıldığını tespit etmişti. Elleri ve ayakları bağlı bir şekilde olan cesedin yüzünün de tanınmaz halde olduğu belirlenmişti.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ: SEDEF GÜLER
Polis yaptığı inceleme sonucu 20-30 yaşında olduğu düşünülen ve yeni öldürüldüğü tespit edilen cesedin Sedef Güler adlı genç kadına ait olduğunu tespit etmişti. Bu gelişme üzerine Sedef Güler'in cep telefonu kayıtlarından genç kadınla son görüşen kişiler tespit edildi. Çevrede bulunan tüm güvenlik kameraları da inceleme altına alındı.