SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Galerileri

Halıya ve zincire sarılmış halde bulunmuştu! Büyükçekmece'deki Sedef Güler cinayetinde şok detaylar: 2 gözaltı

Türkiye dün (7 Haziran) İstanbul Büyükçekmece'de halıya sarılı halde bulunan cesedi konuşuyor. Denizden çıkartılan cesedin 24 yaşındaki Sedef Güler'e ait olduğu tespit edilirken 2 şüpheli gözaltına alındı. Genç kadınla son görüşen kişiler olduğu belirtilen şüphelilerin sorgularına devam edildiği, olayla ilgili bir kişinin daha arandığı öğrenildi. Öte yandan Sedef Güler'in denize nasıl atıldığına ilişkin yürütülen çalışmalarda da şok detaylar çıktı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Haziran 2024, 13:35 Güncelleme 08 Haziran 2024, 13:35
Halıya ve zincire sarılmış halde bulunmuştu! Büyükçekmece’deki Sedef Güler cinayetinde şok detaylar: 2 gözaltı 1

Türkiye dün (7 Haziran) İstanbul Büyükçekmece'de halıya sarılı halde bulunan cesedi konuşuyor. Denizden çıkartılan cesedin 24 yaşındaki Sedef Güler'e ait olduğu tespit edilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Halıya ve zincire sarılmış halde bulunmuştu! Büyükçekmece’deki Sedef Güler cinayetinde şok detaylar: 2 gözaltı 2

HALIYA VE ZİNCİRE SARILMIŞ HALDE BULUNDU

Büyükçekmece'de önceki gün balıkçılar tarafından halıya sarılmış bir kadın cesedi bulunmuştu. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede genç kadının cesedinin ayrıca bir zincirle sarıldığını ve 10 kilogramlık bir ağırlık takıldığını tespit etmişti. Elleri ve ayakları bağlı bir şekilde olan cesedin yüzünün de tanınmaz halde olduğu belirlenmişti.

Halıya ve zincire sarılmış halde bulunmuştu! Büyükçekmece’deki Sedef Güler cinayetinde şok detaylar: 2 gözaltı 3

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ: SEDEF GÜLER

Polis yaptığı inceleme sonucu 20-30 yaşında olduğu düşünülen ve yeni öldürüldüğü tespit edilen cesedin Sedef Güler adlı genç kadına ait olduğunu tespit etmişti. Bu gelişme üzerine Sedef Güler'in cep telefonu kayıtlarından genç kadınla son görüşen kişiler tespit edildi. Çevrede bulunan tüm güvenlik kameraları da inceleme altına alındı.

SON DAKİKA