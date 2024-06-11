Sinop’ta feci kaza! Otomobille sağlık personelinin bulunduğu araç çarpıştı: 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sinop-Boyabat kara yolunun 15. kilometresinde, sürücüleri öğrenilemeyen bir otomobille sağlık personelinin bulunduğu hafif ticari araç çarpıştı.
ARAÇTA YANGIN ÇIKTI
Çarpışmanın ardından hafif ticari araçta yangın çıktı.
Sinop-Boyabat kara yolunun 15. kilometresinde, sürücüleri öğrenilemeyen bir otomobille sağlık personelinin bulunduğu hafif ticari araç çarpıştı.
ARAÇTA YANGIN ÇIKTI
Çarpışmanın ardından hafif ticari araçta yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
3 KİŞİ ÖLDÜ 3 KİŞİ YARALANDI
Araçtaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
ÖLENLERDEN İKİSİ DOKTOR
Ölenlerden 2'sinin ilçelerdeki devlet hastanelerinde görevli doktor olduğu öğrenildi.
Vali Mustafa Özarslan, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran, kaza yerinde incelemede bulundu.