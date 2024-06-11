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Sinop'ta feci kaza! Otomobille sağlık personelinin bulunduğu araç çarpıştı: 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Son dakika haberi! Sinop'ta, otomobille sağlık personelinin olduğu hafif ticari aracın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Ölenlerden 2'sinin ilçelerdeki devlet hastanelerinde görevli doktor olduğu öğrenildi.

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Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 11:00 Güncelleme 11 Haziran 2024, 12:20
Sinop’ta feci kaza! Otomobille sağlık personelinin bulunduğu araç çarpıştı: 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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Sinop-Boyabat kara yolunun 15. kilometresinde, sürücüleri öğrenilemeyen bir otomobille sağlık personelinin bulunduğu hafif ticari araç çarpıştı.

ARAÇTA YANGIN ÇIKTI
Çarpışmanın ardından hafif ticari araçta yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.



3 KİŞİ ÖLDÜ 3 KİŞİ YARALANDI
Araçtaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.


ÖLENLERDEN İKİSİ DOKTOR
Ölenlerden 2'sinin ilçelerdeki devlet hastanelerinde görevli doktor olduğu öğrenildi.

Vali Mustafa Özarslan, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran, kaza yerinde incelemede bulundu.

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