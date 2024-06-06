Seçil Erzan davasında yeni gelişme! Karar bir ilk oldu! Banka sorumlu mu tutulacak?

Ancak dava görevsizlik nedeniyle reddedilip taraflar arasında sözleşmenin "ticari amaçlı" olduğu, bir işlemin tüketici hukukuna tabi sayılabilmesi için tüketicinin ticari veya mesleki amaçla hareket etmemesinin şart olduğu belirtildi.

"Bu, istinaf mahkemesinde ilgili dosyanın hangi mahkemede görülmesi gerektiğine dair verilmiş, usule ilişkin bir karardır. Hiçbir şekilde esasa ilişkin bir karar değildir ve yine hiçbir şekilde iddia sahiplerinin haklı olduğunu göstermemektedir."

Çeviker’e 13 Şubat 2023’te Erzan tarafından imzalanıp verilen, üzerinde “bakiye”nin 2 milyon 195 bin dolar olduğu yazılı bir kâğıt.

'İŞ VEREN DE SORUMLU'

Miliyet'te yer alan habere göre; İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Doruk Tutku da karara ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Burada bir bankacılık işleminden ziyade bir dolandırıcılık söz konusu. Sahtecilik bankanın bir çalışanı tarafından yapılmış. Bir çalışanın görevi sırasında dolandırıcılık yapmasından, birine zarar vermesinden kural olarak iş veren olarak siz de sorumlu olursunuz. Burada hazırlanan evrakların da bankacılık mevzuatına göre hazırlanması gerekiyor. Dolasıyla tüm bu davranışların hepsi bankacılık mevzuatında gerçekleşen işlemler. Bu nedenle de mahkeme verdiği kararda, bankacılık mevzuatı kapsamında incelenmesi gerektiğini söylemiş. Bu açıdan bakıldığında kararın doğru olduğu görülüyor. Bankanın bir çalışanın görevini yaptığı sırada birtakım dolandırıcılık filleri söz konusu, dolasıyla iş verenin de bundan sorumlu tutulması olanaklı."