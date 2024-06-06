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Seçil Erzan davasında yeni gelişme! Karar bir ilk oldu! Banka sorumlu mu tutulacak?

Kamuoyunda ‘yüksek getirili fon olayı’ ile olarak bilinen dolandırıcılık davası ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Seçil Erzan’ın dolandırıcılık olayında ilk kez bir mahkeme, görev tespitiyle ilgili kesin kararında, davanın “bankacılık işleminden kaynaklanan alacak davası” olduğu yönünde karar verdi. Böylece olayda DenizBank’ın sorumluluğu tekrar gündeme geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Haziran 2024, 09:04 Güncelleme 06 Haziran 2024, 09:15
Seçil Erzan davasında yeni gelişme! Karar bir ilk oldu! Banka sorumlu mu tutulacak?

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Spor dünyasının ünlü isimleri Emre Çolakoğlu, Fernando Muslera, Arda Turan ve Selçuk İnan'ın da arasında bulunduğu 28 kişi, 'yüksek getirili fon' vaadiyle dolandırıldıklarını iddia ederek Denizbank Eski Şube Müdürü Seçil Erzan ile sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Erzan'ın yüksek gelir getiren fon vaadiyle dolandırdığı iddia edilen isimlerden birisi de iş insanı Bülent Çeviker'di.

Banka, Çeviker'in şikayetiyle durumdan haberdar olduğunu öne sürmüştü.

Çeviker'in avukatı Prof. Dr. Hediye Ergin, müvekkilinin 2 milyon 118 bin dolar alacağı olduğu gerekçesiyle İstanbul 12. Tüketici Mahkemesi'nde DenizBank ve Erzan'a karşı dava açtı.

Ancak dava görevsizlik nedeniyle reddedilip taraflar arasında sözleşmenin "ticari amaçlı" olduğu, bir işlemin tüketici hukukuna tabi sayılabilmesi için tüketicinin ticari veya mesleki amaçla hareket etmemesinin şart olduğu belirtildi.

Asliye Ticaret Mahkemesi'nin görevli olduğuna karar verildi.

İSTİNAFA TAŞINDI
Tarafların karara itirazı üzerine dosya Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi. Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi de "işlemin tüketici işlemi olmadığı", davanın "bankacılık işleminden kaynaklanan alacak davası olduğu" kararını verdi.

Kararda "Davalı bankanın sorumluluğunun bankacılık mevzuatı kapsamında ileri sürüldüğü, kararın usul ve yasaya uygun olduğu anlaşıldı" denildi.

Prof. Dr. Ergin, kararı "Denizbank aleyhine şimdiye kadar açılmış alacak davalarında kesin olarak ilk defa işlemin bankacılık işleminden kaynaklandığının belirtilmesi bakımından önem taşıyor" ifadeleriyle değerlendirdi.

Çeviker’e 13 Şubat 2023’te Erzan tarafından imzalanıp verilen, üzerinde “bakiye”nin 2 milyon 195 bin dolar olduğu yazılı bir kâğıt.Çeviker’e 13 Şubat 2023’te Erzan tarafından imzalanıp verilen, üzerinde “bakiye”nin 2 milyon 195 bin dolar olduğu yazılı bir kâğıt.

'KARAR ESASA İLİŞKİN DEĞİL'
DenizBank'ın avukatları tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Bu, istinaf mahkemesinde ilgili dosyanın hangi mahkemede görülmesi gerektiğine dair verilmiş, usule ilişkin bir karardır. Hiçbir şekilde esasa ilişkin bir karar değildir ve yine hiçbir şekilde iddia sahiplerinin haklı olduğunu göstermemektedir."

'İŞ VEREN DE SORUMLU'
Miliyet'te yer alan habere göre; İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Doruk Tutku da karara ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Burada bir bankacılık işleminden ziyade bir dolandırıcılık söz konusu. Sahtecilik bankanın bir çalışanı tarafından yapılmış. Bir çalışanın görevi sırasında dolandırıcılık yapmasından, birine zarar vermesinden kural olarak iş veren olarak siz de sorumlu olursunuz. Burada hazırlanan evrakların da bankacılık mevzuatına göre hazırlanması gerekiyor. Dolasıyla tüm bu davranışların hepsi bankacılık mevzuatında gerçekleşen işlemler. Bu nedenle de mahkeme verdiği kararda, bankacılık mevzuatı kapsamında incelenmesi gerektiğini söylemiş. Bu açıdan bakıldığında kararın doğru olduğu görülüyor. Bankanın bir çalışanın görevini yaptığı sırada birtakım dolandırıcılık filleri söz konusu, dolasıyla iş verenin de bundan sorumlu tutulması olanaklı."

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