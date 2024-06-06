Mağazalarda kıyafet deneyenler dikkat! Hayatınız kararabilir

SAKIN BUNU YAPMAYIN!

Ortak kullanılan kıyafetler, çarşaflar ve hatta mağazalarda denenen giysiler üzerinden de hastalığın bulaşabileceği konusunda uzmanlar uyarıda bulunuyor. Bu tür yüzeylerden bulaşma ihtimali daha düşük olsa da, yine de olası bir risk taşıdığı için tedbirli olunması gerektiği vurgulanıyor.