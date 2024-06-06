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Mağazalarda kıyafet deneyenler dikkat! Hayatınız kararabilir

Uzmanlar son dönemde artan uyuz vakalarıyla ilgili olarak vatandaşları uyarıyor. Uyuz büyük ölçüde birebir insan temasıyla bulaşan bir deri hastalığı olup ortak kullanılan kıyafetler, çarşaflar veya mağazalarda denenen kıyafetler aracılığıyla da yayılabiliyor. Bu nedenle uzmanlar uyuzdan korunmak için dikkat edilmesi gereken bazı önemli bilgileri paylaşıyor.

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Giriş Tarihi 06 Haziran 2024, 16:27 Güncelleme 06 Haziran 2024, 16:27
Mağazalarda kıyafet deneyenler dikkat! Hayatınız kararabilir

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Son dönemdeki uyuz vakalarının artması, sağlık uzmanlarını harekete geçirdi. Temas yoluyla bulaşan bu deri hastalığı, özellikle ortak kullanım alanlarında risk taşıyor. İşte uzmanların bu konuda verdiği önemli bilgiler ve öneriler!

UZMANLAR UYARDI

Uzmanlar, uyuz hastalığının en sık birebir insan temasıyla bulaştığını belirtiyor. Özellikle yakın temas gerektiren durumlar yaklaşık 15-20 dakika sürebiliyor ve bu süre zarfında hastalığın bulaşma riski oldukça yüksek.

SAKIN BUNU YAPMAYIN!

Ortak kullanılan kıyafetler, çarşaflar ve hatta mağazalarda denenen giysiler üzerinden de hastalığın bulaşabileceği konusunda uzmanlar uyarıda bulunuyor. Bu tür yüzeylerden bulaşma ihtimali daha düşük olsa da, yine de olası bir risk taşıdığı için tedbirli olunması gerektiği vurgulanıyor.

Alışveriş yaparken denenen kıyafetlerin uyuz bulaşmasında etkili olabileceği konusunda uzmanlar özel olarak uyarıyor. Mağazalarda deneme kabinlerinin kullanımı esnasında hijyenin önemi bir kez daha ön plana çıkıyor.

EN BELİRGİN BELİRTİ: KAŞINTI

Uyuz hastalığının en bariz belirtisi kaşıntıdır. Bu kaşıntı genellikle zamanla şiddetlenir ve özellikle gece saatlerinde veya sıcak ortamlarda daha da artar. Uzmanlar, sürekli ve şiddetlenen kaşıntı durumunda derhal tıbbi yardım alınması gerektiğini hatırlatıyor.

Hastalıktan korunmak için kişisel hijyene ekstra özen gösterilmesi, kullanılan tekstil ürünlerinin sık sık yıkanması ve ortak kullanım alanlarının temizliğine dikkat edilmesi gerektiği öneriliyor. Özellikle kalabalık ve ortak yaşam alanlarında bireysel tedbirlerin alınması büyük önem taşıyor.

Uzmanlar, uyuzun ciddiye alınması gereken ve kolaylıkla bulaşabilecek bir hastalık olduğunu, gerekli önlemlerin alınmasıyla kontrol altına alınabileceğini belirtiyor.

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