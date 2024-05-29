Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar’ın oğlu Muhammed Nur Kasadar’ı vahşice katletmişti! İşte Hakan Öztürk’e verilen ceza!

SAVUNMA YAPMADI
Raporun ardından sanık savunma yapmayacağını söyledi. Duruşmada hazır bulunan Muhammed Nur Kasadar'ın babası Mustafa Kasadar, sanığın cezalandırılmasını talep etti.
Müşteki avukatı ise söz alarak, "Sanığa 50 bin yıl da 100 bin yıl da ceza da verseniz müvekkillerinin acısı dinmeyecek. Sanık bir an önce cezalandırılsın" dedi. Son sözü sorulan sanık Hakan Öztürk ise yine, "Bir diyeceğim yoktur" dedi.
İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ
Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Hakan Öztürk'ü, "Tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme bu cezada herhangi bir indirim de uygulamadı.
Mahkeme ayrıca sanığı, "gece vakti yağmaya teşebbüs" suçundan da 10 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.