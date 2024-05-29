Erzurum’da kan donduran olay: 16 yaşındaki kız çocuğu dayısını boğazından bıçakladı

Erzurum'da 16 yaşındaki kız çocuğu geç saatte dışarı çıkma meselesi yüzünden tartıştığı dayısını bıçakla öldürdü.
Yakutiye ilçesinin Kurtuluş Mahallesi Kavak Konutları'nda İ.A. (16) ile geç saatte dışarı çıkmasını istemeyen dayısı M.T. (46) arasında tartışma çıktı.
BOĞAZINDAN YARALADI
Kavgaya dönüşen olayda, İ.A, dayısını boğazından bıçakla ağır yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen M.T, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ekiplerce, suç aletiyle gözaltına alınan İ.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye çıkarıldı.
TUTUKLANDI
Savcılıktaki ifadesinin ardından hakimliğe sevk edilen İ.A, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
İ.A'nın babasının cezaevinde, annesinin ise şehir dışında olduğu öğrenildi.