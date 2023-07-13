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    • 13.07.2023 08:59
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    • 13.07.2023 09:01
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    Mustafa Kasadar kimdir, nereli, ne iş yapıyor? Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar kimdir, kaç yaşında, neden öldü?

    İstanbul'da geçtiğimiz pazartesi günü kaçırılan gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın 19 yaşındaki oğlu Muhammed Nuh Kasadar ölü bulundu. Peki Mustafa Kasadar kimdir, nereli, ne iş yapıyor? Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar kimdir, kaç yaşında, neden öldü?

    Mustafa Kasadar kimdir, nereli, ne iş yapıyor?

    Mustafa Kasadar kimdir, nereli, ne iş yapıyor? Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar kimdir, kaç yaşında, neden öldü? soruları cinayetin detaylarının ortaya çıkmasıyla birlikte sıkça araştırılmaya başlandı.

    MUHAMMED NUH KASADAR KİMDİR?

    Muhammed Nuh Kasadar Milli Gazete Yazarı Mustafa Kasadar'ın oğludur. İstanbul'da geçtiğimiz pazartesi günü Kasadar'ın 19 yaşındaki oğlu Muhammed Nuh Kasadar, kimliği meçhul kişiler tarafından kaçırıldı.

    Ailenin müracaatı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Polis kaçırılan genci bulabilmek için seferber olurken, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli bu sabah saatlerinde gözaltına alındı.

    Gasp Büro Amirliğinde sorguya alınan şüphelinin söylediği adreslere 19 yaşındaki Muhammed Nuh Kasadar'ı bulabilmek için art arda baskınlar yapıldı. Bayrampaşa'da bir eve yapılan baskın ve ardından yapılan aramada Muhammed Nuh Kasadar'ın cesedi evdeki derin dondurucunun içinde parçalara ayrılmış şekilde bulundu.

    Polis evde yaptığı incelemede Muhammed Nuh Kasadar'ın kaçırıldıktan kısa bir sonra öldürülerek derin dondurucuya konduğunu tespit etti. Ceset kesin ölüm sebebi ve saatinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Öte yandan Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin ailenin eski bir çalışanı olduğu belirtildi. Poliste yapılan sorgusunda sürekli çelişkili ifadeler veren şüphelinin dengesiz hareketler sergilediği öğrenildi. Şüphelinin perşembe günü adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
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        Haberler Haberler Mustafa Kasadar kimdir, nereli, ne iş yapıyor? Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar kimdir, kaç yaşında, neden öldü?
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