Konya’da açık kalan TIR dorsesi faciaya neden oldu! EDS sisteminin çelik direği devrildi: 1 kişi can verdi





Sağlık ekibi, Rıfkı Küçükkuşçu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Küçükkuşçu'nun cesedi, otopsi işlemleri için Konya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. TIR şoförü Şükrü G. polis tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



