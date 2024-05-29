SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Konya'da açık kalan TIR dorsesi faciaya neden oldu! EDS sisteminin çelik direği devrildi: 1 kişi can verdi

Konya'da açık kalan TIR dorsesi faciaya neden oldu... Konya-Karapınar kara yolunun 10'uncu kilometresinde TIR’ın açık kalan dorsesi, kent girişindeki EDS’ye çarptı. Sistemin çelik direklerinin karşı şeritte ilerleyen minibüsün üzerine düşmesi sonucu bir yaşamını yitirdi. TIR sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 14:48 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 16:02
Konya’da açık kalan TIR dorsesi faciaya neden oldu! EDS sisteminin çelik direği devrildi: 1 kişi can verdi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Konya'da TIR'ın açık kalan dorsesi, Elektronik Denetleme Sistemi'ne (EDS) çarptı. Devrilen sistemin karşı şeritten ilerleyen minibüsün üstüne düşmesi sonucu sürücü Rıfkı Küçükkuşçu (47), hayatını kaybetti.

EDS sistemi devrildi! Acı haber!

Kaza, saat 12.30 sıralarında, Konya-Karapınar kara yolu 10'uncu kilometresinde meydana geldi.



Şükrü G., idaresindeki 06 JOR 21 plakalı TIR'ın açık kalan dorsesi, kent girişindeki EDS'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle hasar alan sistem yola devrildi.




Sistemin çelik direkleri bu sırada karşı şeritte ilerleyen Rıfkı Küçükkuşçu'nun kullandığı 42 VS 407 plakalı minibüsün üstüne düştü.

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs yoldan çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekibi, Rıfkı Küçükkuşçu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Küçükkuşçu'nun cesedi, otopsi işlemleri için Konya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. TIR şoförü Şükrü G. polis tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin’deki kazada bilirkişi raporu ortaya çıktı! Asli kusurlu o isim çıktı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
TBMM’den İsrail tezkeresi! BM’ye çağrı: Acil toplanın!
Son dakika: Başkan Erdoğan CHP’ye iade-i ziyaret için tarih verdi! İYİ Parti ile görüşme sinyali
Başkan Erdoğan Filistin için ses yükseltti: Ey Amerika ey Batı bu soykırıma ortaksınız! | 29 Mayıs AK Parti Grup Toplantısı
Başıboş köpek sorunu düzenlemesi Meclis’te! Başkan Erdoğan TBMM’deki grup toplantısında açıkladı: Kimse bize merhamet üzerinden ders vermeye kalkmasın
PKK aciz Kandil çaresiz! Elebaşı Mustafa Karasu köşeye sıkıştı: Bizi tasfiye edecekler MİT her yerde | Pozitif iklime zehir, sokak çağrısı
Seçil Erzan olayında flaş gelişme! Fatih Terim de mağdur olarak dosyaya girdi! İddianamede dikkat çeken hesap hareketleri detayı
CHP’de ’hançer’li polemik! Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na ’çık açıkla’ çağrısı: İşaret dili ve imalarla konuşmayı bırak, itiraf et
18 yaşındaki Lamia herkesi çileden çıkarttı! Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı: Bu bir ahlaksızlık
İspanya Filistin’i neden tanıdı? İsrail resmen hedef gösterdi! İrlanda’dan yaptırım çıkışı: Sıra ekonomik darbede
Başkan Erdoğan’dan tarihi darbe açıklaması: Siyonizmin eline 15 Temmuz’da dur dedik!
Hadisle müjdelenen kutlu fethin 567. yıl dönümü! 54 günlük kuşatma tarihi zafer: Fatih Sultan Mehmet gemileri karadan nasıl yürüttü?
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten ’dezenflasyon’ açıklaması! Eylül için rakam verdi
Pendik’teki parçalanmış cesedin başı orada bulundu! Beyaz kova detayı: O görüntülerdeki şahsın evinde ne arandı?
İsrail tankları Refah’ta: Filistinli aileler mahsur kaldı! BM uyardı: 600 bin çocuk tehlikede
CHP’de Özgür Özel’i dinleyen yok: Akraba saltanatı tam gaz! Kim nereye hangi akrabasını atadı?
SON DAKİKA