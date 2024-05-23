Türk şiirinin Mona Roza’sı Sezai Karakoç’un odasını gezdi: Bir gün ’tamam ver’ dedim

Sezai Karakoç 'un adına Mona Roza şiirini yazdığı, Cemal Süreya'nın ise soyadından bir harf eksilttiği Muazzez Akkaya, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde (ASBÜ) bulunan Sezai Karakoç Anı Odası'nı gezdi.

''ANLAMLI ANILAR BİRİKTİRDİK''

ASBÜ'den yapılan açıklamaya göre, Akkaya, ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan'ın davetlisi olarak üniversiteyi ziyaret etti.

Burada Sezai Karakoç'un şiirlerinin, okul bilgilerinin ve mektuplarının sergilendiği Sezai Karakoç Anı Odası'nı gezen Akkaya, "Şimdi burada anılarım canlandı. Benim, Cemal Süreya'nın ve Sezai'nin ilk memuriyeti bu binada başladı. Güzel günlerdi, anlamlı anılar biriktirdik." ifadesini kullandı.