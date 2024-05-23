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Türk şiirinin Mona Roza'sı Sezai Karakoç'un odasını gezdi: Bir gün 'tamam ver' dedim

Sezai Karakoç'un adına Mona Roza şiirini yazdığı, Cemal Süreya'nın uğruna soyadından bir harf eksilttiği Muazzez Akkaya, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'ndeki Sezai Karakoç Anı Odası'nı gezdi.

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Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024, 17:36 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 17:36
Türk şiirinin Mona Roza’sı Sezai Karakoç’un odasını gezdi: Bir gün ’tamam ver’ dedim

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Sezai Karakoç'un adına Mona Roza şiirini yazdığı, Cemal Süreya'nın ise soyadından bir harf eksilttiği Muazzez Akkaya, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde (ASBÜ) bulunan Sezai Karakoç Anı Odası'nı gezdi.

''ANLAMLI ANILAR BİRİKTİRDİK''

ASBÜ'den yapılan açıklamaya göre, Akkaya, ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan'ın davetlisi olarak üniversiteyi ziyaret etti.

Burada Sezai Karakoç'un şiirlerinin, okul bilgilerinin ve mektuplarının sergilendiği Sezai Karakoç Anı Odası'nı gezen Akkaya, "Şimdi burada anılarım canlandı. Benim, Cemal Süreya'nın ve Sezai'nin ilk memuriyeti bu binada başladı. Güzel günlerdi, anlamlı anılar biriktirdik." ifadesini kullandı.

''DİYALOĞUMUZ YOKTU''

Muazzez Akkaya, yıllardır gizemini koruyan Sezai Karakoç ve Cemal Süreya'nın kendisine olan sevgisine ilişkin, Karakoç'un mahcup ama ısrarlı tavrını çok iyi hatırladığını, önceleri şiirlerini almak istemediğini aktararak, "Detaylı bir diyaloğumuz yoktu. Kendisini kırmak istemiyordum, bir gün 'tamam ver' diyerek şiirleri aldım ve okudum." açıklamasını yaptı.

"Mahrem Şiir: Monna Rosa" kitabının yazarı Emine Öte ile "Söz ve Yazı ile Yaşamak: ASBÜ Türk Dili ve Edebiyatı II. Öğrenci Sempozyumu"na da katılan Akkaya, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Panelin açılışında, "Mona Roza" şiirini okuyarak konuşmasına başlayan Rektör Prof. Dr. Arıcan da, tarihi binada, Sezai Karakoç Salonu'nda Akkaya'yı ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Arıcan, sempozyumun ardından Akkaya'ya, tek gülün olduğu ebru tablo hediye etti.

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