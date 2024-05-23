Çayı sakın böyle tüketmeyin! Herkesin yanlış bildiği yöntem: 10 dakika boyunca...

Çayın yanlış tüketim şekilleri arasında en yaygın olanı, aşırı miktarda ve yüksek sıcaklıkta tüketilmesidir. Çayın fazla miktarda ve çok sıcak içilmesi, özellikle sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Araştırmalar, çok sıcak çay tüketiminin, yemek borusu kanseri riskini artırabileceğini göstermektedir. Ayrıca, aşırı çay tüketimi vücutta demir emilimini engelleyerek kansızlığa yol açabilir.