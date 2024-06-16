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Başkan Erdoğan sınırdaki Mehmetçik'le bayramlaştı! Bizzat Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i aradı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari Çukurca'daki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'nda bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i arayarak Mehmehtçik'le bayramlaştı. Erdoğan, "Biliyorum ki bu süreç içerisinde Mehmedimiz, Mehmetçiğimiz gerçekten ülkemizin dört bir yanında teröre karşı çok çok ciddi mücadeleler verdi. Yine bugün de aldığımız raporlarda çok büyük bir oranda teröristleri Mehmedimiz yok etti. Tabi bu coşku içinde bu heyecan içerisinde ben de Mehmetçiklerimizi gözlerinden öpüyorum" dedi.

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Giriş Tarihi 16 Haziran 2024, 15:44 Güncelleme 16 Haziran 2024, 16:41
Başkan Erdoğan sınırdaki Mehmetçik’le bayramlaştı! Bizzat Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’i aradı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i arayarak Mehmetçik'in Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Hakkari Çukurca'daki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'nda bulunan askerlere seslenen Erdoğan, "Yurt içinde ve sınır ötesinde görev yapan Mehmetçiklerin kahramanlık hikayeleri unutulmaz" ifadelerini kullandı.
Hakkari Çukurca 2'nci Hudut Tugay KomutanlığıHakkari Çukurca 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı

Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

"Değerli bakanım, tüm komutanlarımız, sizlerin de Kurban Bayramını en kalbi duygularla tebrik ediyorum. Allah nice bayramlara bizleri kavuştursun duasında bulunuyorum.

Başkan Erdoğan, Mehmetçiğin bayramını kutladı

Biliyorum ki bu süreç içerisinde Mehmedimiz, Mehmetçiğimiz gerçekten ülkemizin dört bir yanında teröre karşı çok çok ciddi mücadeleler verdi. Yine bugün de aldığımız raporlarda çok büyük bir oranda teröristleri Mehmedimiz yok etti. Tabi bu coşku içinde bu heyecan içerisinde ben de Mehmetçiklerimizi gözlerinden öpüyorum.

Hakkari Çukurca 2'nci Hudut Tugay KomutanlığıHakkari Çukurca 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı

Ülkemizin dört bir yanında Mehmedimizin verdiği bu kahramanlık mücadelesi hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bu düşüncelerle bu sevgi içerisinde daha nice bayramlara hayırlısıyla kavuşmayı Allah'tan niyaz ediyorum. Sizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Nice bayramlara"

Hakkari Çukurca 2'nci Hudut Tugay KomutanlığıHakkari Çukurca 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı

HUDUT KARTALLARI'NA BAYRAM ZİYARETİ
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TSK komuta kademesi ile Hakkari Çukurca'daki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığını ziyaret etti.

Hakkari Çukurca 2'nci Hudut Tugay KomutanlığıHakkari Çukurca 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kurban Bayramı dolayısıyla beraberinde TSK komuta kademesi ile Hakkari Çukurca'daki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçiklerle akşam yemeği yedi." ifadesi kullanıldı.

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