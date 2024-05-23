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15 ay sonra eşini uçurumdan attığı ortaya çıkmıştı! Cinayetin nedeni: 'Eşcinsellik' Kocasının fotoğraflarını görünce...

Son dakika haberleri... Yalova'nın Altınova ilçesinde eşiyle gezmek için gittiği kayalıklardan düşerek ölen ancak sonradan cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Semiha Sözer'in (33) ölümüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024, 08:53 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 09:05
15 ay sonra eşini uçurumdan attığı ortaya çıkmıştı! Cinayetin nedeni: ’Eşcinsellik’ Kocasının fotoğraflarını görünce...

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Olay, 24 Ocak 2023 günü saat 19.00 sıralarında Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Soğuksu Köyü Ballıkaya mevkiinde meydana geldi. Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan özel eğitim öğretmeni Semiha Sözer, Almanya'dan kesin dönüş yapan Erdal Sözer (41) ile 2022 yılında evlendi.


Semiha Sözer eşi çalışmasını istemediği için işinden ayrıldı. Genç kadın, arkadaşlarının ifadelerine göre eşi ile mutsuzdu. Odalarını ayırmışlardı ve psikolojik şiddet görüyordu. Eşinin uzun süredir kendisine karşı soğukluğunu hisseden Semiha Sözer, eşini takibe aldı.

Semiha Sözer.Semiha Sözer.


Genç kadın, iddiaya göre Erdal Sözer'in bilgisayarında müstehcen fotoğraflarını buldu. Eşinin farklı cinsel yönelimleri olduğunu fark etti ve boşanmak istedi. Bunun üzerine Erdal Sözer, eşinin bu durumu çevresine anlatacağını düşünerek tedirgin oldu ve korkunç bir plan hazırladı.



Olaydan önce cep telefonundan "Siirt'te gerçekleşen bir yüksekten düşme haberi" başlıklı haberi okudu. Erdal Sözer olay günü ise hava çok rüzgarlı olmasına rağmen Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Soğuksu Köyü Ballıkaya mevkisinde dolaşma konusunda eşini ikna etti.

İddiaya göre eşini kayalıklara çıkartan Erdal Sözer hava sıcaklığının 6 derece olduğu sırada yaklaşık 2 saat burada kaldı. Daha sonra genç kadını 20 metre yükseklikten aşağıya itti. Erdal Sözer daha sonra 112'yi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kayalıklardan inen ekipler, Sözer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz kadının cansız bedeni, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla çıkarıldı. Genç kadının cenazesi, anne ve babasının yaşadığı Bursa'nın Orhangazi ilçesinde toprağa verildi.

ÇELİŞKİLİ İFADELER
Olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Erdal Sözer'in çelişkili ifadeler verdiği belirlendi.

Gerek eşinin düştüğü yer gerekse de düşme anına ilişkin çelişkili beyanlarda bulunan Sözer eşi ile çok mutlu oldukları yönünde de gerçek dışı beyanlarda bulundu.



Bunun üzerine Jandarma Asayiş, Olay Yeri İnceleme, Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele timlerinden oluşan ekip kuruldu.

Ekip, olayın oluş şekline ilişkin Erdal Sözer'in çelişkili ifadeleri sonrası olay yerinde inceleme yaptı. Jandarma, Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle Sözer teknik ve fiziki takibe aldı.



"İTİLMEK SURETİYLE DÜŞTÜ"
Yaklaşık 15 ay süren çok yönlü çalışmaların ardından, ülke genelinde alanında uzman akademisyenlerden oluşan bir heyet bilirkişi olarak görevlendirildi.



Hem jandarmanın özel ekibi hem de akademisyenlerden oluşan heyetin çalışmaları sonucu Semiha Sözer'in itilmek suretiyle düştüğü raporlandı. Ekipler, Cumhuriyet savcısının talimatıyla Erdal Sözer'i 15 Mayıs günü gözaltına aldı.


Sabah'ta yer alan habere göre; Altınova İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen ve ifade vermeyi reddeden Sözer sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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