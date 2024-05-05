Bursa’da sokak köpeklerinin saldırdığı 3 çocuktan 2’si yaralandı: Olay anı kamerada

Bursa'da sokak köpeklerinin saldırdığı 3 çocuktan ikisi yaralandı. 14.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana gelen olayda yaralanan çocuklar tedavi altına alındı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ARKADAŞINI KURTARMAYA ÇALIŞTI

Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Yeniler Sokak'ta oyun oynayan 3 çocuğa, sahipsiz 3 köpek saldırdı. Çocuklardan biri kaçtı, biri yere düştü, diğeri ise köpeklerin saldırdığı arkadaşını kurtarmaya çalıştı.