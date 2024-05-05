Bursa’da sokak köpeklerinin saldırdığı 3 çocuktan 2’si yaralandı: Olay anı kamerada

Bursa'da sokak köpeklerinin saldırdığı 3 çocuktan ikisi yaralandı. 14.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana gelen olayda yaralanan çocuklar tedavi altına alındı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
ARKADAŞINI KURTARMAYA ÇALIŞTI
Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Yeniler Sokak'ta oyun oynayan 3 çocuğa, sahipsiz 3 köpek saldırdı. Çocuklardan biri kaçtı, biri yere düştü, diğeri ise köpeklerin saldırdığı arkadaşını kurtarmaya çalıştı.
KOVALAYARAK UZAKLAŞTIRDI
Çocukların çığlıklarını duyup, sokağa çıkan kişi köpekleri kovalayarak uzaklaştırdı. Çevredekilerin yere düşen çocuğun ve yanındaki arkadaşının yaralandığını görmesiyle ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı 2 çocuk, kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.
ÇOCUKLARIN SAĞLIK DURUMU İYİ
Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri tarafından yakalanıp bölgedeki inşaata bağlanan köpekler, ardından belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.