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Bursa'da sokak köpeklerinin saldırdığı 3 çocuktan 2'si yaralandı: Olay anı kamerada

Bursa'da sokakta oyun oynarken köpeklerin saldırdığı 3 çocuktan 2'si yaralandı. Tedaviye alınan çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Giriş Tarihi 05 Mayıs 2024, 19:32 Güncelleme 05 Mayıs 2024, 19:32
Bursa’da sokak köpeklerinin saldırdığı 3 çocuktan 2’si yaralandı: Olay anı kamerada

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Bursa'da sokak köpeklerinin saldırdığı 3 çocuktan ikisi yaralandı. 14.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana gelen olayda yaralanan çocuklar tedavi altına alındı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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ARKADAŞINI KURTARMAYA ÇALIŞTI

Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Yeniler Sokak'ta oyun oynayan 3 çocuğa, sahipsiz 3 köpek saldırdı. Çocuklardan biri kaçtı, biri yere düştü, diğeri ise köpeklerin saldırdığı arkadaşını kurtarmaya çalıştı.

KOVALAYARAK UZAKLAŞTIRDI

Çocukların çığlıklarını duyup, sokağa çıkan kişi köpekleri kovalayarak uzaklaştırdı. Çevredekilerin yere düşen çocuğun ve yanındaki arkadaşının yaralandığını görmesiyle ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı 2 çocuk, kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.

ÇOCUKLARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri tarafından yakalanıp bölgedeki inşaata bağlanan köpekler, ardından belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Öte yandan, köpeklerin çocuklara saldırdığı anlar sokaktaki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokakta oynayan 3 çocuğun 1 ağaçtan meyve toplamaya çalıştığı, sokağa gelen köpeklerin çocuklara saldırdığı, 1 çocuğun yere düştüğü ve arkadaşının yere düşen çocuğu köpeklerden kurtarmaya çalıştığı görüldü.

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