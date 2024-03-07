SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Son dakika: Ankara Keçiören'de başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Tunahan'ın son görüntüsü ortaya çıktı! 3 ay sonra bir ilk

Son dakika haberleri... Ankara Keçiören'de okula gitmek isteyen 11 yaşındaki minik Tunahan, başıboş köpeklerin saldırısına uğramıştı. Tunahan tedavisinin sürdüğü hastanenin bahçesine 3 ay sonra babasıyla birlikte ilk kez çıkarak bir süre gezdi, kafeteryada çay içti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 15:07 Güncelleme 07 Mart 2024, 15:08
Son dakika: Ankara Keçiören’de başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Tunahan’ın son görüntüsü ortaya çıktı! 3 ay sonra bir ilk

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde boş arazide köpeklerin saldırısına uğrayan ve 3 aydır hastanede tedavi gören Tunahan Yılmaz'ın sağlık durumu iyiye gidiyor.

Kafkas Mahallesi'nde 7 Aralık günü sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanan Nurettin Demirer İlkokulu öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor.

Tunahan, tedavisinin sürdüğü hastanenin bahçesine 3 ay sonra babasıyla birlikte ilk kez çıkarak bir süre gezdi, kafeteryada çay içti.

Tunahan 3 ay sonra ilk kez hastane bahçesinde

Zorlu bir ameliyat sürecinden geçen Tunahan, çeşitli oyuncaklarını yerleştirdiği hastane odasında bilgisayarda oyun da oynuyor.

Baba Halil Yılmaz, sıralı ameliyatlar geçiren Tunahan'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi. Tunahan'ın tüple beslendiğini belirten Yılmaz, çocuğunun bir ameliyat daha geçirmesinin planlandığını dile getirdi.

Tunahan'ın bilinci açıldıktan sonra ilk olarak annesi ve yakınlarını sorduğunu anlatan Yılmaz, planlanan ameliyatın da başarılı olması durumunda çocuğun taburcu edileceğini belirtti.

Çocuğunun sağlık durumunun iyi gitmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Yılmaz, "Çok mutluyuz. Çocuğum için yüzde bir umut var demiştim. O yüzde bir umut Allah'ın takdiri demiştim. Allah'ın izniyle bugünlere geldi. Doktorlarımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Tunahan'ı hastaneye getiren ambulans şoförüne de teşekkür ederek, "Sanatoryum'dan buraya gelen ambulans ancak kendi evladı olsaydı o şekilde kullanırdı arabayı. Ona sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Çok hızlı gelmiş, yetiştirmişti. Onlar bizim gizli kahramanlarımız." diye konuştu.

Tunahan'ın konuşabildiğini, zorlansa bile yürümeye çalıştığını anlatan Yılmaz, çok zor zamanlardan geçtiklerini ifade etti. Yaşadıklarının ardından geldikleri noktanın kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Allah kimseyi evlat acısıyla sınamasın. Tunahan, boyama yapabiliyor. Balonlu ledi vardı. Çöpe atacaktım. 'Baba atma' dedi. Kendisi yatağının etrafına güzel bir şekilde yapıştırmış. Kendini oyalıyor. Kendisiyle barışık bir insan. Sadece 'Ne zaman gideceğiz' diyor. Arkadaşlarını özlediğini söylüyor. Okuluma, evime ne zaman gideceğim' diye soruyor."

Son dakika: Ankarada başıboş köpeklerin saldırdığı Tunahan Yılmazın son görüntüsü yürekleri burktu!Son dakika: Ankarada başıboş köpeklerin saldırdığı Tunahan Yılmazın son görüntüsü yürekleri burktu!
Ankara Keçiörende başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmazdan haber var: 5. günde baba dediAnkara Keçiörende başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmazdan haber var: 5. günde baba dedi

Ankara Keçiörende başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmazdan haber var: 5. günde baba dediAnkara Keçiörende başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmazdan haber var: 5. günde baba dedi

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Mersin mitinginde önemli açıklamalar
CHP direkt teröristbaşlarıyla uzlaştı! PKK’dan sonra THKP-C elebaşı Mihraç Ural dilenciliğe soyundu: CHP-DEM ortaklığı desteklenmeli
İnsani Yardım Vakfı
CHP’de kara para kötü koku! İmamoğlu-Böcek arasında sır 30 milyon TL: Kuşadası’na çöken ’Ağababa’lar | Kılıçdaroğlu’ndan intikam dosyası
Türkiye’nin konuştuğu kazada yeni gelişme! Yazar Eylem Tok’tan açıklama geldi! Kırmızı bülten talebi Adalet Bakanlığı’na gönderildi
CHP’de DEM kaosu! Burcu Köksal seçim meydanında fitili ateşledi Ekrem İmamoğlu İstanbul’da kirli ittifakı itiraf etti: Kendine parti bul!
Türk Telekom
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum Eşsiz Şehir Eşsiz İstanbul programında projelerini açıkladı: İSMEK özüne dönecek!
Son dakika: CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek’i seçim propagandası olarak kullandı: Vatandaşa CHP broşürüyle ücretsiz dağıttı
CHP’de 1 Nisan savaşı! Özgür Özel ve yardımcısı ’Ekremci’ ve ’Kemalci’lere daldı... Hazımsız, troll, muhteris...
Fenerbahçe Belçika’da avantaj peşinde! İşte İsmail Kartal’ın Union Saint-Gilloise maçındaki muhtemel 11’i
Galatasaray istiyordu Fenerbahçe kapıyor! Ferdi Kadıoğlu yerine gelecek
Veriler açıklandı! Ne BMW ne Ssangyong ne Mercedes ne Tesla! Togg açık ara lider!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan ABD çıkarması! Mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya gelecek: Gazze masada
Son dakika: İstanbullunun çilesi ulaşım! Üsküdar-Çekmeköy metrosu arızalandı seferler durdu! Yolcular isyanda
SON DAKİKA