SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Eski eşi Mustafa Çapar’ın boğazını kesmişti! Yazar Funda Demirci için istenen ceza belli oldu

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta 2023 yılında eski eşi Mustafa Çapar'ın boğazını kesen yazar Funda Demirci hakkında istenen ceza belli oldu. İddianamede, sanık Funda Demirci'nin "boşandığı eşini kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede Funda Demirci'nin kardeşine gönderdiği ses kayıtları da yer aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 13:31 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 13:31
Eski eşi Mustafa Çapar’ın boğazını kesmişti! Yazar Funda Demirci için istenen ceza belli oldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktulün çocukları Ece ve Mete Çapar "mağdur", maktulün kardeşleri Hasan ve Niyazi Çapar ise "müşteki" sıfatıyla yer aldı.

28 Eylül 2023'te Etiler Polis Merkezi'ne maktul Mustafa Çapar'ın Beşiktaş Akat Mahallesi Selçuklar Sokak'taki ikametinde eski eşi tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldüğü ihbarı geldiği ifade edilen iddianamede, bunun üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İddianamede, maktulün ve sanığın oğlu Mete Çapar'ın ifadesine yer verilerek, annesi Funda Demirci ile babasının 2021'de boşandıkları ancak annesinin dönem dönem evlerine gelerek kaldığı bilgisi verildi.

Olay günü annesinin eve geldiğini anlatan Çapar'ın, gece bir ses duyması üzerine salona girdiğini, burada babasını kanlar içinde yerde gördüğünü, daha sonra güvenlik görevlilerinin gelerek babasının boğazına tampon yaptığını söylediği belirtildi.

İddianamede, tanık olarak ifadesine yer verilen sitedeki özel güvenlik görevlisi Tayfur Vurgen'in de olayın yaşandığı gece söz konusu evin önüne gittiğinde sanık Demirci'yi elinde büyük bir bıçakla binadan çıkarken gördüğü, eve girdiğinde ise maktulü boğazı kesik kanlar içinde bulduğu, maktulün ayak ucunda oğlunun ağlayarak oturduğunu gördüğü aktarıldı.

Tanık Vurgen'in ambulans geldiğinde olay yerini başka güvenlik görevlisi arkadaşına bıraktığı, sanığı ise "Bana uçak bileti ayarlayın" ifadesiyle bir telefon görüşmesi yaparken gördüğü ifade edildi.

SANIK DEMİRCİ KARDEŞİNE, MAKTUL EŞİNDEN NEFRET ETTİĞİNİ ANLATAN SES KAYITLARI GÖNDERMİŞ

İddianamede, soruşturma devam ederken sanığın susma hakkını kullandığı, cinayetten önce kardeşi Murat Demirci'ye, maktul eski eşinden nefret ettiğine ilişkin mailler ve ses kayıtları gönderdiğinin tespit edildiği ile terapi aldığına dikkat çekildi.

Funda Demirci'nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu (ATK) raporu alınması talep edildiği ifade edilen iddianamede, sanığın susma hakkını kullanması ile kardeşine, eski eşine nefret içerikli ses kayıtları göndermesinin, Demirci'nin cezai sorumluluğunu etkileyecek seviyede akıl hastalığı olduğunu göstermediği vurgulandı.

İddianamede, maktul Mustafa Çapar'a ait 27 Kasım 2023'te verilen ATK raporuna değinilerek, ölümünün kesici, delici alet yaralanmasına bağlı tiroid kıkırdak kesisi ile büyük damar yaralanmasında gelişen dış kanama sonucu meydana geldiğinin belirlendiği kaydedildi.

İddianamede, sanık Funda Demirci'nin "boşandığı eşini kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında sanık Demirci'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Funda Demirci dehşet saçtı!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin cenaze töreni Tebriz’de başladı | Türkiye’den Cevdet Yılmaz ve Hakan Fidan katılacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş’tan Aile ve Gençlik Fonu’na ilişkin flaş açıklama: Çiftlerimize ödemeler bugün itibarıyla başlıyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Reisi çıkışı: İsrail ve ABD’nin nerede durduğu belli olmalıdır
İran’da yas var: Kare kare İbrahim Reisi’nin cenaze töreni
İstanbul Valiliği’nden Galatasaray - Fenerbahçe derbisindeki olaylarla ilgili flaş açıklama: Stadyum müdürüne saldıran 5 şahıs hakkında işlem başlatılmıştır
Ankara merkezli 28 ilde FETÖ operasyonu! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 46 şüpheli gözaltına alındı
7200 PRİM GÜNÜ İLE EMEKLİLİK | Bağ-Kurlulara erken emeklilik müjdesi! 8 Eylül 1999’dan sonra sigortalı olanlar...
İran’daki helikopter kazasına ne sebep oldu? İşte dikkat çeken ayrıntılar! Komplo mu yoksa teknik arıza mı?
Galatasaray yanıtı transfer ile verecek! Fenerbahçe’ye dev çalım
Serdar Sertçelik’in firarına yardım ettiği için tutuklanan Ramazan Kubat eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı çıktı! Dikkat çeken AVM detayı
Müge Anlı canlı yayında duyurdu! Bedriye Kılıç’ı canice öldüren Tayfur Kılıç için karar verildi
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan vergi denetimleri! 2 firmaya 7 milyar TL’lik rekor ceza!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Çocuğa çarpıp kaçan motosiklet sürücüsü yakalandı!
Okan Buruk’tan 4 sürpriz! Şampiyonluk 11’i değişiyor
HEMEN SGK HİZMET DÖKÜMÜNE BAKIN! SSK hizmet dökümünde S, Ş ve K varsa dikkat! Emekliliğiniz iptal edilebilir
SON DAKİKA