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Havada şiddetli türbülans: Singapur Havayolları'na ait uçakta 1 yolcu öldü

Son dakika haberi! Londra-Singapur seferini yapan Singapur Havayolları'na ait 211 yolcu ve 18 mürettebatın bulunduğu uçakta şiddetli türbülans sonucu 1 yolcu öldü, en az 30 kişi yaralandı.

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Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 14:00 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 14:04
Havada şiddetli türbülans: Singapur Havayolları’na ait uçakta 1 yolcu öldü

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İngiltere'nin başkenti Londra'dan Singapur'a giden Singapur Hava Yollarına ait uçağın türbülansa girmesi sonucu 1 yolcu hayatını kaybetti, 30'dan fazla yolcu yaralandı.

Uçağın içinden görüntüUçağın içinden görüntü

Daily Mail'in haberine göre, Singapur Hava Yollarından yapılan açıklamada, Londra'dan Singapur'a giden "SQ321" sefer sayılı uçağın yerel saatle 15.45'te Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan Suvarnabhumi Uluslararası Havaalanı'na acil iniş yaptığı bildirildi.

Açıklamada, toplam 211 yolcu ve 18 kişilik mürettebatın bulunduğu uçağın, tropikal fırtınaların yaşandığı bölgedeki hava sahasında şiddetli türbülansa girdiği kaydedildi.

Uçağın türbülansa girmesi nedeniyle 1 yolcunun hayatını kaybettiği, 30'dan fazla yolcunun yaralandığı belirtilen açıklamada, "Singapur Hava Yolları merhumun ailesine en derin taziyelerini sunmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Merkezi Tayland'da bulunan yayın kuruluşu 3PlusNews da acil durum ekiplerinin olaydan etkilenenlere tıbbi müdahalede bulunduğunu belirtti.

Uçağın yerel saatle 18.10'da Singapur Changi Havaalanı'na inmesi planlanıyordu.

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