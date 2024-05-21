Havada şiddetli türbülans: Singapur Havayolları’na ait uçakta 1 yolcu öldü

Uçağın içinden görüntü

Daily Mail'in haberine göre, Singapur Hava Yollarından yapılan açıklamada, Londra'dan Singapur'a giden "SQ321" sefer sayılı uçağın yerel saatle 15.45'te Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan Suvarnabhumi Uluslararası Havaalanı'na acil iniş yaptığı bildirildi.