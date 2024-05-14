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Son tarihi kaçıranlar yandı! Ehliyet ve kimlikle ilgili acil uyarı yapıldı

Türkiye 2016 yılında yeni kimlik kartları ve sürücü belgeleri sistemine geçiş yaparak vatandaşların belge yenileme sürecini başlatmıştı. Ancak hala eski tip belgelerini yenilememiş birçok vatandaş bulunuyor. Yapılan son açıklamalara göre, bu sürecin önemi ve yenileme işlemleri hakkında vatandaşlara önemli bilgiler verildi. Yenileme sürecinin belirlenen tarihler içinde tamamlanması gerektiği belirtildi.

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Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 09:36 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 09:36
Son tarihi kaçıranlar yandı! Ehliyet ve kimlikle ilgili acil uyarı yapıldı

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Vatandaşlar, 2024'ün ortalarına yaklaşırken eski tip kimlik kartları ve sürücü belgelerini yenileme süreci hakkında detaylı bilgiler aramaya başladı. Yapılan son açıklamalar, vatandaşların bu süreci sorunsuz tamamlamaları için önemli yönergeler içeriyor.

SON TARİH UZATILDI

İçişleri Bakanlığı, ehliyet yenileme süresini uzattığını duyurdu. Daha önce 31 Aralık 2022 olarak belirlenen son tarih, 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı.

Bu değişiklik 1 Ocak 2016'dan önce alınmış olan eski tip sürücü belgelerini kapsıyor. Vatandaşların yeni tip sürücü belgelerine geçiş yapmaları için verilen ek süre, birçok kişi için rahat bir nefes anlamına geliyor.

Nüfus cüzdanlarının kimlik kartları ile değiştirilmesi sürecinde herhangi bir son tarih belirtilmedi. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamalarına göre, vatandaşlar nüfus cüzdanlarını kimlik kartı başvurusu yapana kadar kullanmaya devam edebilirler.

CEZAİ İŞLEMLER UYGULANACAK

Ehliyetini zamanında yenilemeyen vatandaşlara cezai işlem uygulanacak. Kanuni süre içinde eski tip sürücü belgesini yenilemeyenler, belgelerinin geçerliliğini kaybedecekler.

Bu durumda kalan vatandaşlar için para cezası gibi yaptırımlar söz konusu olabilir. Bu nedenle belirlenen süreler içerisinde gerekli yenileme işlemlerinin tamamlanması büyük önem taşımaktadır.

Bunu yapanları ehliyeti iptal oluyor!
Ehliyeti olanlar dikkat!

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