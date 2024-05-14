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Korhan Berzeg’in ölümünde sır perdesi aralanıyor! Adli Tıp incelemesi tamamlandı! Kemikler ünlü ekonomiste mi ait?

Son dakika haberlerleri... 17 Haziran 2023 tarihinde ortadan kaybolan ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. Geçen yıl haziran ayında sabah yürüyüşü için evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Berzeg'in evinin yakınlarında bulunan kafatası ve kemik parçalarının adli tıp incelemesi tamamlandı. Peki bulunan kemikler Korhan Berzeg'e mi ait? İşte son gelişmeler...

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Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 14:57 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 15:14
Korhan Berzeg’in ölümünde sır perdesi aralanıyor! Adli Tıp incelemesi tamamlandı! Kemikler ünlü ekonomiste mi ait?

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İstanbul'dan Balıkesir'in Gönen ilçesindeki yazlık evine gelen ve 17 Haziran 2023'te kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'e dair 312 gün sonra yeni bir gelişme yaşandı.

Ekonomist Korhan BerzegEkonomist Korhan Berzeg

Gelgeç Mahallesi Muhtarı Ahmet Gülay, 23 Nisan'da yazlık evin olduğu Armutlu Mahallesi'nin 3,5 kilometre uzağındaki dere kenarında Berzeg'e ait kimlik ve kredi kartı ile kıyafet ve insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları buldu. Gülay'ın, mahalleye gelen su hattında yaşanan sorun nedeniyle dere kenarına gittiği öğrenildi.


KREDİ KARTLARI VE KIYAFETLERİ BULUNDU
Olay yeri incelemesinde; paça kısımları parçalanmış pantolonun cebinde yine parçalanmış kahverengi cüzdan ve içerisinde Korhan Berzeg adına düzenlenmiş 3 farklı bankaya ait kredi kartı, 1 banka kartı, ⁠parçalanmış halde İstanbul ücretsiz taşıma kartı, İstanbul Mavi kart, yine Korhan Berzeg adına düzenlenmiş sürücü belgesi ve kimlik kartı ile 1'i parçalanmış 5 adet 10 TL, ⁠1 adet 100 TL, ⁠1 adet 50 TL, 1 araç anahtarı ile muhtelif anahtarlar bulundu. Bulunan kıyafet, malzemeler ve kemikler incelenmek üzere toplandı.


ÖLÜMÜ KESİNLEŞTİ
Üzerinde doku olmayan, kalça ve göğüs kafesine ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları da İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi. Bu süreçte kızı Nisa Berzeg'ten kan örneği alındı. İncelemede, kemik parçaları ile kızından alınan kan örneğinin DNA'sının eşleştiği açıklandı. Böylece kaybolduktan 316 gün sonra Korhan Berzeg'in öldüğü kesinleşti.

Berzeg'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesine çalışıldığı öğrenildi.



SIRTLAN SALDIRISI İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLİYOR
Berzeg'in yabani hayvanlar tarafından dere kenarına taşınmış olabileceği değerlendirilirken, ekipler Gelgeç Mahallesi'ndeki su hattının başlangıcından Armutlu Mahallesi Fındıklı Deresi mevkisine doğru arama yaptı. Bölgenin aynı zamanda sırtlanların üreme alanı olduğu belirtildi.

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