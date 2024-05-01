Artık daha basit olacak! A-B-C-D-E sınıf ehliyeti olanlara müjde geldi!

Ehliyet almak isteyen gençlere yönelik yapılan düzenlemelerle birlikte sürücü adaylarına daha fazla esneklik sunuluyor. Artık sürücü kursları ders saatleri ve sınav tarihleri konusunda daha esnek bir yapı oluşturularak gençlerin ehliyet alma sürecine daha rahat katılım sağlanması amaçlanıyor. Bu sayede iş ve eğitim hayatıyla meşgul olan gençler, ehliyet alım sürecine daha uygun bir şekilde katılabilecek.