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B, A1, A2, A, C, D1, D, F sınıfı ehliyeti olanlar dikkat! Bu hatayı yapan ehliyetini kaptırıyor

Trafik akışını düzenlemek ve yolcuların güvenli seyahat etmesini sağlamak amacıyla belirlenen trafik kuralları, can ve mal kaybını önleme amacı taşıyor. 2024 yılı itibarıyla güncellenen trafik cezaları, kırmızı ışık ihlalinden, ehliyetsiz araç kullanmaya kadar pek çok farklı kusur için uygulanan yaptırımları kapsıyor. Bu doğrultuda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesine bağlı ekipler sosyal medyada paylaşılan bir video üzerine harekete geçti. Videoda bir sürücünün Üsküdar Rasathane Caddesi'nde drift yaparak trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attığı görüldü.

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Giriş Tarihi 15 Şubat 2024, 08:48 Güncelleme 15 Şubat 2024, 08:48
B, A1, A2, A, C, D1, D, F sınıfı ehliyeti olanlar dikkat! Bu hatayı yapan ehliyetini kaptırıyor

Ekipler hemen şahsı bulmak için harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda aracı kullandığı tespit edilen sürücü C.Y.D. kısa sürede yakalandı. C.Y.D'ye 21 bin 468 lira para cezası kesilirken, daha önce de benzer bir ihlalden dolayı cezalandırıldığı için sürücü belgesi 5 yıl süreyle iptal edildi.

2024 YENİ TRAFİK CEZALARI

Yeni yılda uygulanan trafik cezaları şu şekildedir:

Uyuşturucu madde etkisinde olup araç kullanmak – 33.240 TL

Sahte plaka kullanmak – 32.171 TL

Drift yapmak – 32.234 TL

Alkol ya da uyuşturucu maddenin kandaki miktarını tespit etmek için yapılmak istenen testi kabul etmemek – 18.453 TL

Alkollü araç kullanmak (üçüncü ceza) – 12.978 TL

Alkollü araç kullanmak (ikinci ceza) – 8.075 TL

Plaka olmadan araç kullanmak – 8.167 TL

Hız sınırını %50 oranından daha fazla aşmak – 6.440 TL

Emniyet şeridini ihlal etmek – 6.440 TL

Yetkisi olmadığı halde çakar ya da siren kullanmak – 6.440 TL

Hız sınırını %30-%50'ye kadar aşmak – 3.136 TL

Yayalara geçiş hakkı vermemek – 3.136 TL

Kırmızı ışıkta geçmek – 1.507 TL

Araç kullanırken telefonla konuşmak – 1.507 TL

Muayenesiz araç ile trafiğe çıkmak – 1.507 TL

Hız sınırını %10-30 arasında aşmak – 1.507 TL

Engelli vatandaşlar için ayrılan yere park etmek – 1.383 TL

Emniyet kemeri takmamak – 691 TL

Trafik sigortası olmamasına rağmen trafiğe çıkmak – 691 TL

Takip mesafesine uymamak – 691 TL

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