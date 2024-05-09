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Onaylı randevu sistemi nedir? MHRS hastane yeni randevu sistemi ne zaman başlayacak, nasıl olacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık hizmetlerindeki randevu sisteminde yapılan değişiklikleri duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) artık daha etkin ve verimli hale getirildi. Onaylı randevu sistemi başlıyor. Peki, onaylı randevu sistemi nedir? MHRS hastane yeni randevu sistemi ne zaman başlayacak, nasıl olacak? İşte haberin detayı!

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Giriş Tarihi 09 Mayıs 2024, 14:44 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 14:51
Onaylı randevu sistemi nedir? MHRS hastane yeni randevu sistemi ne zaman başlayacak, nasıl olacak?

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gelinmeyen randevular nedeniyle ortaya çıkan mağduriyetleri önlemek amacıyla MHRS randevu sisteminde değişiklik yapıldığını açıkladı. Bakan Koca onaylı randevu sisteminin başladığını duyurdu. Peki, onaylı randevu sistemi nedir? MHRS hastane yeni randevu sistemi ne zaman başlayacak, nasıl olacak? İşte merak edilenler!

ONAYLI RANDEVU SİSTEMİ NEDİR?

MHRS randevu sisteminde onaylı randevu dönemi 13 Mayıs Pazartesi günü başlayacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Sistem artık şöyle işleyecek. Ertesi gün randevusu olan her hastamız akşam saat 8'e kadar randevusuna onay verecek veya gelemeyeceğini bildirecek.

Bu sisteme onaylı randevu sistemi, MHRS'de başlatılan bu yeni döneme de onaylı randevu dönemi diyoruz. Uygulama pazartesi günü başlıyor. Onaylı randevu dönemi hayırlı olsun. Yeni dönemde ayrıcalıklı iki hasta grubumuz var. 65 yaş üstü hastalarla kanser hastaları. Bu gruptaki hastalar, onay işlemlerinden istisnadır." dedi.

Bakan Koca açıklamasında şu şekilde devam etti:

"Onaylı randevu sistemi hastanelerimize, hekimlerimize zamanı verimli kullanma imkanı sağlayacak. Hasta gelemeyeceği randevuyu iptal edecek. Böylece randevu sadakatsizliği sebebiyle şu an boş kalan kapasitemizi hizmet bekleyen hastalar için kullanabileceğiz. Boş kalan her bir randevuda sistemden randevu alamayıp talep bırakmış hastalarımıza ulaşacağız. Öncelik talep bırakan hastalarda olacak.

Onaylı randevu sistemi sayesinde öngörümüze göre birçok branşta hastamızın talebine 24 saat içinde cevap verebiliyor olacağız. Bu yeni sistemden beklenen sonucu alacağımıza inanıyoruz. Taleplerin etkin şekilde karşılanabilmesi için ise Randevu Koordinasyon Merkezini devreye alıyoruz. Bu merkezin faaliyetlerini şahsen takip edeceğim."

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