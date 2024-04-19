Aft yaralarını geçiren tek yöntem! Ağızdaki yaraları 30 dakikada geçirecek

Ağız mukozasında oluşan yaralar, özellikle acı, baharatlı ve sıcak yiyeceklerle temas ettiğinde acı verici ve rahatsız edici olabilir. İşte ağız yaralarını geçirecek o yöntem...
Ağız mukozasında oluşan yaralar, özellikle acı, baharatlı ve sıcak yiyeceklerle temas ettiğinde acı verici ve rahatsız edici olabilir. İşte ağız yaralarını geçirecek o yöntem...
SUMAK ÇAYI MUCİZESİ
1 yemek kaşığı sumak
1 bardak su
Kaynayan suya sumak ekleyin.
Yaklaşık 2 dakika kaynatın.
Soğuduktan sonra gargara yapmak için kullanın.
SUMAK ÇAYININ FAYDALARI
Aft yaralarını iyileştirme
Bağışıklık sistemini güçlendirme
Kolesterolü dengeleme
Solunum yolları rahatsızlıklarını tedavi
AĞIZ YARALARINA İYİ GELEN BESİNLER
KARBONAT: Ağız yaralarının üzerine karbonat uygulamak, ağrıyı hafifletebilir ve iyileşmeyi hızlandırabilir.
LİMON: Limonun antiseptik özellikleri ağız yaralarının tedavisinde etkili olabilir. Limon suyu ile gargara yapmak iyileşmeyi destekleyebilir.
ADAÇAYI: Adaçayının iltihap söktürücü özellikleri ağız yaralarının tedavisinde faydalı olabilir. Adaçayı içmek veya gargara yapmak ağrıyı azaltabilir.
MAYDANOZ: Maydanozun iltihap söktürücü etkileri ağız yaralarının iyileşmesine yardımcı olabilir. Maydanozun tüketimi ağrıyı hafifletebilir.
KARANFİL: Karanfil, ağız bakımında sıkça kullanılan bir doğal yöntemdir. Ağız yaralarının tedavisine yardımcı olabilir ve ağız içindeki mikropları temizleyebilir.