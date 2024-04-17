Yanınızdan bile geçemeyecek! Baş belası sivrisinekleri anında kovacak 6 yöntem!

Kentin çeşitli bölgelerinde yaşayan vatandaşlar, artan sivrisinekler nedeniyle dışarıda vakit geçirmekte zorlanıyor. Parklar, bahçeler ve açık hava etkinlikleri sivrisineklerin saldırısına uğruyor, piknikler ve spor etkinlikleri sekteye uğruyor. İşte sivrisineklerden uzak durmanın yolu...

SİNEKLERİ UZAK TUTMANIN 6 YOLU

KOKULARI KULLANMAK

Lavanta, adaçayı, limon, karanfil gibi kokuları odalarda veya pencere kenarlarında bulundurmak. Reyhan ve fesleğen gibi bitkileri başucuna yerleştirmek.