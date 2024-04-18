Vizesiz Yunan adaları: Rodos Adası’na nasıl gidilir? Rodos Adası gidiş-dönüş feribot BİLET FİYATLARI ve SEFER saatleri nasıl?

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Rodos, Akdeniz'in incisi, Türkiye'nin güney sahillerinden birkaç saatlik bir feribot yolculuğu ile ulaşılabilen büyüleyici bir Yunan adasıdır. Fethiye ve Marmaris gibi popüler Türk tatil beldelerinden düzenlenen feribot seferleri, bu eşsiz adaya erişimi kolaylaştırıyor. Peki, Rodos'a yapılan bu yolculuklar sırasında nelere tanık olabilirsiniz ve adada sizi neler bekliyor?





Fethiye Rodos Feribot Seferleri

Fethiye'den Rodos'a feribot seferleri, Ege'nin maviliklerine dalmanız için mükemmel bir başlangıç noktasıdır. Yaklaşık 2 saat süren bu yolculuk, sizlere deniz üzerinde keyifli saatler vaad ediyor. Bu süre zarfında, mavinin bin bir tonu arasında kaybolup, gideceğiniz yerin hayallerini kurabilirsiniz. Marmaris Rodos Feribot Seferleri

Marmaris'ten Rodos'a yolculuklar özellikle yaz aylarında yoğunluk kazanır. Yaklaşık 1 saat 30 dakika süren bu feribot yolculuğu, adaya adım atmadan önce denizin ve güneşin tadını çıkarmanız için idealdir. Rodos Adasında Gezilecek Yerler

Rodos, her köşesi tarih ve doğa ile dolu etkileyici güzelliklere sahip. Adada geçireceğiniz en az 3 gün, bu eşsiz yerleri keşfetmek için size kafi gelebilir. Rodos'un plajları, tarihi kasabaları ve antik kalıntıları, her turistin ilgisini çekecek türdendir.