Vizesiz Yunan adaları: Rodos Adası’na nasıl gidilir? Rodos Adası gidiş-dönüş feribot BİLET FİYATLARI ve SEFER saatleri nasıl?

Rodos, Akdeniz'in incisi, Türkiye'nin güney sahillerinden birkaç saatlik bir feribot yolculuğu ile ulaşılabilen büyüleyici bir Yunan adasıdır. Fethiye ve Marmaris gibi popüler Türk tatil beldelerinden düzenlenen feribot seferleri, bu eşsiz adaya erişimi kolaylaştırıyor. Peki, Rodos'a yapılan bu yolculuklar sırasında nelere tanık olabilirsiniz ve adada sizi neler bekliyor?
Fethiye Rodos Feribot Seferleri
Fethiye'den Rodos'a feribot seferleri, Ege'nin maviliklerine dalmanız için mükemmel bir başlangıç noktasıdır. Yaklaşık 2 saat süren bu yolculuk, sizlere deniz üzerinde keyifli saatler vaad ediyor. Bu süre zarfında, mavinin bin bir tonu arasında kaybolup, gideceğiniz yerin hayallerini kurabilirsiniz.
Marmaris Rodos Feribot Seferleri
Marmaris'ten Rodos'a yolculuklar özellikle yaz aylarında yoğunluk kazanır. Yaklaşık 1 saat 30 dakika süren bu feribot yolculuğu, adaya adım atmadan önce denizin ve güneşin tadını çıkarmanız için idealdir.
Rodos Adasında Gezilecek Yerler
Rodos, her köşesi tarih ve doğa ile dolu etkileyici güzelliklere sahip. Adada geçireceğiniz en az 3 gün, bu eşsiz yerleri keşfetmek için size kafi gelebilir. Rodos'un plajları, tarihi kasabaları ve antik kalıntıları, her turistin ilgisini çekecek türdendir.
Şövalyeler Sokağı ve Büyük Üstadlar Sarayı
Eski Şehir'in kalbinde yer alan Şövalyeler Sokağı, tarih severler için kaçırılmaz bir durak. Burası, adanın geçmişteki şövalye hayatına ışık tutar. Sokak boyunca uzanan tarihi yapılar ve sokak sonunda yer alan Büyük Üstadlar Sarayı, adanın en ikonik yapıları arasındadır.
Süleymaniye Camii ve Tarihi Değeri
Süleymaniye Camii, Rodos'un Osmanlı dönemine tanıklık eden önemli yapılarından biridir. Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan bu cami, şehrin tarihine ışık tutan önemli bir simgedir.
Rodos'un Popüler Plajları: Kavisli ve Kremasti
Kavisli Plajı ve Kremasti, Rodos'un en çekici plajlarından. Her ikisi de ziyaretçilere temiz su ve güzel kumsallar sunarak dinlenmek ve güneşlenmek için mükemmel yerlerdir.
Lindos: Tarih ve Doğanın Buluştuğu Köy
Lindos, beyaz evleri ve dar sokakları ile adanın en güzel köylerinden biri. Akropolis'e çıkan yolda, eşsiz manzaralar eşliğinde tarihle iç içe bir yolculuk yapabilirsiniz.
St. Pauls Koyu: Bir Doğa Harikası
St. Pauls Koyu, Lindos yakınlarında bulunan ve doğal güzelliği ile ünlü bir koy. Burası, özellikle deniz tutkunları ve fotoğrafçılar için vazgeçilmezdir.
Monolithos Kalesi ve Romantik Atmosferi
Monolithos Kalesi, gün batımı izlemek için en romantik noktalardan biri. Kale, adanın tarihine tanıklık eden yıkıntılar arasında unutulmaz anlar yaşatır.
Cambika ve Pefkos: Rodos'un En Güzel Kumsalları
Cambika ve Pefkos Kumsalları, Rodos'un doğal güzelliklerini sergileyen en popüler plajlardan. Her iki plaj da, ziyaretçilere huzurlu bir deniz ve kum deneyimi sunar.