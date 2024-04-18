SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Vizesiz Yunan adaları hangileri? Samos adasına nasıl gidilir? Samos adası İDO gidiş-dönüş BİLET FİYATLARI ve SEFER saatleri nedir?

İzmir'in Seferihisar ilçesi ile Yunanistan'ın Samos Adası arasındaki feribot seferleri, yeniden başladı! İDO'nun düzenlediği seferler, 2024 yılı için belirlenen saatler ve bilet fiyatları ile yolcularına kapıda vize kolaylığı sunuyor. Seferihisar Samos feribot seferlerinin başlamasıyla birlikte, İzmir'den Yunanistan'ın bu güzel adasına ulaşım daha da kolay hale geldi. Seferlerde vatandaşlar, kapıda vize kolaylığından yararlanarak seyahatlerini daha rahat planlayabiliyorlar. İşte İDO Samos adası bilet fiyatları ve sefer saatleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Haziran 2024, 14:40 Güncelleme 07 Haziran 2024, 14:55
Vizesiz Yunan adaları hangileri? Samos adasına nasıl gidilir? Samos adası İDO gidiş-dönüş BİLET FİYATLARI ve SEFER saatleri nedir?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Seferihisar ve Samos Adası arasında başlayacak olan feribot seferleri, 2024 yılı için yeniden düzenlenen sefer saatleri ve güncellenen bilet fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu yeni hizmet, hem turistlerin hem de yerel halkın ilgisini çekmekte ve iki bölge arasındaki ulaşımı kolaylaştırarak bölgesel turizmi ve kültürel etkileşimi artırmayı amaçlamaktadır. Yeniden planlanan seferler ve uygun fiyatlar, İzmir'in popüler ilçesi Seferihisar ile Yunanistan'ın büyüleyici Samos Adası arasında seyahat etmek isteyenler için çekici bir alternatif haline gelmiştir. Bu düzenleme, iki destinasyon arasında artan bağlantı sayesinde kültürel ve ekonomik faydaların yanı sıra, turistik hareketliliği de önemli ölçüde teşvik etmektedir.

SEFERİHİSAR SAMOS:

  • Tek Yön: 30 EURO
  • Aynı Gün Gidiş Dönüş: 35 EURO
  • Farklı Gün Gidiş Dönüş: 49 EURO
  • 0-6 Yaş Tek Yön: 5 EURO
  • 0-6 Yaş Aynı Gün Gidiş Dönüş: 5 EURO
  • 0-6 Yaş Farklı Gün Gidiş Dönüş: 5 EURO
  • 6-12 Yaş Tek Yön: 15 EURO
  • 6-12 Yaş Aynı Gün Gidiş Dönüş: 17.5 EURO
  • 6-12 Yaş Farklı Gün Gidiş Dönüş: 24.5 EURO
Yunan adaları için beklenen açıklama geldi! 7 gün vizesiz 5 Yunan adası! Yunan adalarına vizesiz nasıl gidilir? Kapıda vize nedir, nasıl alınır? Hangi evraklar gerekiyor?Yunan adaları için beklenen açıklama geldi! 7 gün vizesiz 5 Yunan adası! Yunan adalarına vizesiz nasıl gidilir? Kapıda vize nedir, nasıl alınır? Hangi evraklar gerekiyor?
Yunan adaları için beklenen açıklama geldi! 7 gün vizesiz 5 Yunan adası! Yunan adalarına vizesiz nasıl gidilir? Kapıda vize nedir, nasıl alınır? Hangi evraklar gerekiyor?
Hangi Yunan adalarına 7 gün vizesiz gidilebilir? Bu yaz ziyaret edilebilecek, ailelere uygun Yunan adaları hangileri?Hangi Yunan adalarına 7 gün vizesiz gidilebilir? Bu yaz ziyaret edilebilecek, ailelere uygun Yunan adaları hangileri?
Hangi Yunan adalarına 7 gün vizesiz gidilebilir? Bu yaz ziyaret edilebilecek, ailelere uygun Yunan adaları hangileri?

SEFERİHİSAR SAMOS FERİBOT SEFER SAATLERİ:

  • Gidiş: 08.30
  • Dönüş: 17.00

KUŞADASI SAMOS:

  • Tek Yön: 35 EURO
  • Aynı Gün Gidiş Dönüş: 41 EURO
  • Farklı Gün Gidiş Dönüş: 52 EURO
  • 0-6 Yaş Tek Yön: ÜCRETSİZ
  • 0-6 Yaş Aynı Gün Gidiş Dönüş: ÜCRETSİZ
  • 0-6 Yaş Farklı Gün Gidiş Dönüş: ÜCRETSİZ
  • 6-12 Yaş Tek Yön: 21 EURO
  • 6-12 Yaş Aynı Gün Gidiş Dönüş: 31 EURO
  • 6-12 Yaş Farklı Gün Gidiş Dönüş: 42 EURO

KUŞADASI SAMOS FERİBOT SEFER SAATLERİ:

  • Gidiş: 08.30
  • Dönüş: 18.00

YUNANİSTAN KAPI VİZESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

  1. En az 6 ay geçerli pasaport ve pasaportun fotoğraflı sayfasının fotokopisi.
  2. 2 adet yeni çekilmiş biyometrik fotoğraf.
  3. Elektronik ortamda doldurulmuş vize başvuru formu.
  4. Konfirmasyonlu otel rezervasyonu formu.
  5. Gidiş-dönüş gemi bileti.
  6. Son 3 aylık güncel banka hesap dökümü (Sadece Rodos için belge İngilizce olmalı ve bankadan kaşeli, yetkili imzalı olmalıdır).
  7. Seyahat sağlık sigortası.
  8. Vize ve varsa acente hizmet harcı.
  9. Yunanistan'a varıştaki bekleme süresi ile ilgili yolcu beyanı.
  10. Sadece Kos başvurularında kimlik fotokopisi.

Yunanistan kapı vizesi ücreti 60 €'dur.

Yunan adaları için beklenen açıklama geldi! 7 gün vizesiz 5 Yunan adası! Yunan adalarına vizesiz nasıl gidilir? Kapıda vize nedir, nasıl alınır? Hangi evraklar gerekiyor?Yunan adaları için beklenen açıklama geldi! 7 gün vizesiz 5 Yunan adası! Yunan adalarına vizesiz nasıl gidilir? Kapıda vize nedir, nasıl alınır? Hangi evraklar gerekiyor?
Yunan adaları için beklenen açıklama geldi! 7 gün vizesiz 5 Yunan adası! Yunan adalarına vizesiz nasıl gidilir? Kapıda vize nedir, nasıl alınır? Hangi evraklar gerekiyor?

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programında önemli açıklamalar | CANLI YAYIN
FETÖ’de ’MÖZ’ cuntası! ’Kadim Abiler’ operasyonunda Gülen’in dostuna ’ölümlü’ veliahtına ’tecavüzlü’ tasfiye: Şer yuvasından yeni görüntü
Ana gündem yeni anayasa! Başkan Erdoğan’ın CHP’ye yapacağı iade-i ziyaretin şifreleri: Bu sıradan bir görüşme değil
Türkiye’nin ayak izi genişliyor: Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğu ve Avrupa’da Ankara rüzgarı! AB’den dikkat çeken rapor: Yapıcı ortaklık şart
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı! Zorunlu Afet Sigortası ZAS için geri sayım! Eşyalar da ödenecek
ÖZEL | Fenerbahçe’den taraftarı heyecanlandıracak hamle! Dusan Tadic bu transfere çok şaşıracak
Fuhuş operasyonuna damga vuran kare! Pişkinliğin böylesi... Elde kelepçe yüzde gülümseme
Macaristan’da yakalanan Ayhan Bora Kaplan davasının firari ismi Serdar Sertçelik Türkiye’ye iade edilecek mi? Bakan Tunç açıkladı
Sürdürülebilir dönüşüm için yol haritası! İş dünyası ve kamu temsilcileri Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi’nde buluşuyor
Müge Anlı’da dehşete düşüren Güllü Çolak olayı! Adamı kıyma yaptılar! Kardeşleri anlattı: Et görünce mideleri bulanıyor
Galatasaray’da Okan Buruk imzayı attı! Flaş Jose Mourinho yanıtı: Başkan araya girdi!
Mekke’ye ulaşan hacı adayları ibadetlerini sürdürüyor | Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı: 7 vatandaşımız hayatını kaybetti
Yeni vergi paketinin içeriğinde neler var? Tapu sahipleri dikkat! Boş eve vergi mi geliyor?
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Jose Mourinho misillemesi! Dev transfer çalımı geliyor
Türkiye İsrail’in ’teröristan’ tezgahını dağıttı! ABD maşası PKK korkudan sandık topladı: Sözde seçimlerin altındaki Arz-ı Mev’ud hezeyanı
SON DAKİKA