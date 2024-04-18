Taksi şoförü Yaşar Yanıkyürek’i öldüren katilin yakalanma anı kamerada: Adliyeye sevk edildi

Ekipler, zanlının kaçış istikametinde yaptığı inlemede, bahse konu ticari taksinin Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde olduğunu belirledi.

Zanlının İran uyruklu Y.B.G. olduğu öğrenilirken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TAKSİCİYİ ÖLDÜREN KATİLİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelinin poliste verdiği ifadesinde taksicinin kendisinden 200 dolar ücret talep ettiğini bu nedenle aralarında çıkan tartışmanın ardından olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Poliste verdiği ifadesinde cinayeti itiraf eden şüphelinin, taksiden inmek istediğini söylediğinde şoförün kendisinden 200 dolar ücret istediğini bu nedenle aralarında tartışma çıktığını anlattığı kaydedildi. Şüphelinin kendisini sorgulayan polislere olayın ardından paniğe kapıldığını kaçmak için taksiciyi aşağı atarak direksiyona geçtiğini söylediği öğrenildi.

Yetkililer şüphelinin taksiye nereden bindiğini tam olarak söylemediği, bunun tespit edilmesi için aracın GPS kayıtlarının incelemesinin sürdüğünü belirtti. Öte yandan taksinin araç içi kamerasının da olayı saniye saniye görüntülediği öğrenildi. Görüntülerde şüpheli Y.B.G.'in direksiyondaki Yaşar Yanıkyürek'i onlarca defa bıçakladığı ardından otomobilden atarak direksiyona geçtiği anların görüldüğü belirtildi.

Dün, Sarıyer'de taksi şoförü Yaşar Yanıkyürek, Tarabya Mahallesi Postacı Halil Sokak'ta aracında öldürüldükten cansız bedeni yola atılmıştı. Aracını gasbeden şüpheli olay yerinden kaçmış, polisin arama çalışması sürüyordu.