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Taksi şoförü Yaşar Yanıkyürek'i öldüren katilin yakalanma anı kamerada: Adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi! Sarıyer’de, taksi şoförünü öldürdükten sonra aracını gasbeden İran uyruklu şüpheli adliyeye sevk edildi. Dün, Sarıyer’de taksi şoförü Yaşar Yanıkyürek, Tarabya Mahallesi Postacı Halil Sokak'ta aracında öldürüldükten cansız bedeni yola atılmıştı. Şüphelinin polis ekiplerince yakalanma anı da kameralara yansırken ifadesi de ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 18 Nisan 2024, 09:19 Güncelleme 18 Nisan 2024, 18:21
Taksi şoförü Yaşar Yanıkyürek’i öldüren katilin yakalanma anı kamerada: Adliyeye sevk edildi

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Sarıyer'de, taksi şoförünü öldürdükten sonra aracını gasbeden İran uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

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TAKSİCİ KATİLİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarabya Mahallesi Postacı Halil Sokak'ta, 34 TFY 89 plakalı ticari taksiden yola atılan Yaşar Yanıkyürek'ün öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

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Ekipler, zanlının kaçış istikametinde yaptığı inlemede, bahse konu ticari taksinin Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde olduğunu belirledi.

Harekete geçen ekipler, şüpheliyi gasbettiği takside yakaladı, araçta cinayette kullanıldığı değerlendirilen kesici alet de bulundu.

Zanlının İran uyruklu Y.B.G. olduğu öğrenilirken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TAKSİCİYİ ÖLDÜREN KATİLİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Şüphelinin poliste verdiği ifadesinde taksicinin kendisinden 200 dolar ücret talep ettiğini bu nedenle aralarında çıkan tartışmanın ardından olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Poliste verdiği ifadesinde cinayeti itiraf eden şüphelinin, taksiden inmek istediğini söylediğinde şoförün kendisinden 200 dolar ücret istediğini bu nedenle aralarında tartışma çıktığını anlattığı kaydedildi. Şüphelinin kendisini sorgulayan polislere olayın ardından paniğe kapıldığını kaçmak için taksiciyi aşağı atarak direksiyona geçtiğini söylediği öğrenildi.

Yetkililer şüphelinin taksiye nereden bindiğini tam olarak söylemediği, bunun tespit edilmesi için aracın GPS kayıtlarının incelemesinin sürdüğünü belirtti. Öte yandan taksinin araç içi kamerasının da olayı saniye saniye görüntülediği öğrenildi. Görüntülerde şüpheli Y.B.G.'in direksiyondaki Yaşar Yanıkyürek'i onlarca defa bıçakladığı ardından otomobilden atarak direksiyona geçtiği anların görüldüğü belirtildi.

Taksici katili saldırgan adliyeye sevk edildi!

Dün, Sarıyer'de taksi şoförü Yaşar Yanıkyürek, Tarabya Mahallesi Postacı Halil Sokak'ta aracında öldürüldükten cansız bedeni yola atılmıştı. Aracını gasbeden şüpheli olay yerinden kaçmış, polisin arama çalışması sürüyordu.

TAKSİCİLER YAŞAR YANİKYÜREK İÇİN BİR ARAYA GELDİ
İstanbul'da yüzlerce taksici Sarıyer'de gasp edilip öldürülen meslektaşları Yaşar Yanikyürek için bir araya geldi. İstanbul'un çeşitli noktalarında bir araya gelen taksicilerin katılımıyla, yol kenarında ölüme terk edilen Yaşar Yanıkyürek'in cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı gasilhanesine getirildi.

İstanbul'da taksisine aldığı yabancı uyruklu iki şahıs tarafından öldürülüp Sarıyer'de yol kenarına atılan Yaşar Yanıkyürek için yüzlerce meslektaşı bir araya geldi. İstanbul'un farklı noktalarında toplanan taksiciler bir araya gelerek Yaşar Yanıkyürek'in cenazesinin Zincirlikuyu Mezarlığı'na getirilmesine eşlik etti.

Farklı noktalarda toplanan taksiciler Beyoğlu'nda bir araya gelerek konvoy halinde Zincirlikuyu Mezarlığı'na hareket etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Burada meslektaşları adına konuşan İstanbul Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Deniz Dündar, yetkililerden taksicilerin can güvenliği için çalışma yapmasını isteyerek, "Bunun artık son bulmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi başta olmak üzere bütün adli mercilere birebir müracaat etmenizi istiyoruz. Bu işin hızlanması için bunun yapılması gerekiyor. Acımız çok taze, bütün meslektaşlarımızı cenazemize davet ediyorum. Özellikle taksici dostu Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Lütfen bu çığlığımızı duyun ve işleme koyun." dedi.

İstanbul Sarıyer'de taksici cinayeti!

Açıklamanın ardından taksi şoförleri meslektaşları için dua etti.

OLAY
Taksi şoförü Yaşar Yanıkyürek 34 TFY 89 plakalı ticari taksisine aldığı İran uyruklu Y.B.G. tarafından Sarıyer Tarabya Mahallesi Postacı Halil Sokak'ta aracında öldürüldükten sonra yola atılmıştı.

Yaşar YanıkyürekYaşar Yanıkyürek

Emniyet ekipleri zanlı Y.B.G'yi yaptığı çalışma sonrası yakalamıştı.

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