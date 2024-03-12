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Yunan adaları için beklenen açıklama geldi! 7 gün vizesiz 5 Yunan adası! Yunan adalarına vizesiz nasıl gidilir? Kapıda vize nedir, nasıl alınır? Hangi evraklar gerekiyor?

Başkan Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis 10 Ege adasında Türk vatandaşlarının 7 gün vizesiz seyahat etmesi konusunda karara vardıklarını bildirdi. Açıklanan bu kararın ardından bu adaları turist vizesiyle ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, hangi 10 adaya kapıda vize alarak gidilebileceğini ve uygulamanın ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ilk aşamada 5 adayı kapsayacak uygulamaya ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. İşte 7 gün vizesiz gidilebilecek 10 Yunan adası listesi ve kapıda vizeden yararlanılmaya başlanacak o tarih...

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Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 13:58 Güncelleme 12 Mart 2024, 13:58
Yunan adaları için beklenen açıklama geldi! 7 gün vizesiz 5 Yunan adası! Yunan adalarına vizesiz nasıl gidilir? Kapıda vize nedir, nasıl alınır? Hangi evraklar gerekiyor? 1

Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Yunan adalarında Türklere yönelik vize politikasında değişiklik yapacaklarını duyurdu. Bu açıklamanın ardından Türk turistlere Yunan adalarında 7 günlük turist vizesi sağlanacağı öğrenildi.

Yunan adaları için beklenen açıklama geldi! 7 gün vizesiz 5 Yunan adası! Yunan adalarına vizesiz nasıl gidilir? Kapıda vize nedir, nasıl alınır? Hangi evraklar gerekiyor? 2

Bu karar sonrası ''Kapıda vize nedir? Kapıda vize ücreti ne kadar, kaç TL? Kapıda vize nasıl alınır, şartları neler? Kapıda vize uygulaması ne zaman başlayacak" soruları sıkça araştırılır oldu. Türk vatandaşlarının Yunan adalarına 'kapıda vize' ile girmesini sağlayacak uygulama için beklenen açıklama Komşu'dan geldi.

Yunan adaları için beklenen açıklama geldi! 7 gün vizesiz 5 Yunan adası! Yunan adalarına vizesiz nasıl gidilir? Kapıda vize nedir, nasıl alınır? Hangi evraklar gerekiyor? 3

PASOK-KINAL Milletvekili Yorgo Nikitiadis, Türklere vize kolaylığı sağlayan uygulamanın adalılar tarafından heyecanla beklendiğini ve partileri tarafından da memnuniyetle karşılandığını belirterek, vize programının 1 Şubat'tan 1 Mart'a ertelendiğini ancak bu tarihin de geciktiğini hatırlatttı.

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