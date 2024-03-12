Yunan adaları için beklenen açıklama geldi! 7 gün vizesiz 5 Yunan adası! Yunan adalarına vizesiz nasıl gidilir? Kapıda vize nedir, nasıl alınır? Hangi evraklar gerekiyor?

Başkan Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis 10 Ege adasında Türk vatandaşlarının 7 gün vizesiz seyahat etmesi konusunda karara vardıklarını bildirdi. Açıklanan bu kararın ardından bu adaları turist vizesiyle ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, hangi 10 adaya kapıda vize alarak gidilebileceğini ve uygulamanın ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ilk aşamada 5 adayı kapsayacak uygulamaya ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. İşte 7 gün vizesiz gidilebilecek 10 Yunan adası listesi ve kapıda vizeden yararlanılmaya başlanacak o tarih...