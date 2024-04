Kazdığı çukura düşmedi adeta yerleşti! Misillemeyle başladı, projeye çevirdi! Internet bile...

Andres kendine yarattığı dünya hakkında motive biçimde çalıştığını belirterek şunları söyledi: "Burada ihtiyacım olan her şeye sahibim. Hava yağışlı veya havasız olduğunda burada çalışmak yorucu olabiliyor, ancak her gün kazmaya devam etmek için kendi motivasyonumu buldum. Her zaman küçük kulübeler inşa etmeyi severdim. Kırsal kesimde yaşıyorum ve çoğu zaman orada terk edilmiş bir ağaç bulduğumda güzel bir ev inşa ederdim. Hayal gücü geniş bir çocuktum."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN