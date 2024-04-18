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Kazdığı çukura düşmedi adeta yerleşti! Misillemeyle başladı, projeye çevirdi! Internet bile...

Henüz 14 yaşındayken evinin bahçesini kazarak bahçede bir mağara açan Andres Canto, burayı adeta bir eve çevirdi. Oturma odası ve yatak odası dahil olmak üzere kendine yeni bir yer inşa eden genç, şimdilerde internet ve müzik sistemi de geliştirerek burayı ilginç bir yaşam alanı olarak kullanıyor.

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Giriş Tarihi 18 Nisan 2024, 10:55 Güncelleme 18 Nisan 2024, 11:28
Kazdığı çukura düşmedi adeta yerleşti! Misillemeyle başladı, projeye çevirdi! Internet bile...

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Andres Canto, henüz 14 yaşındayken her çocuk gibi anne ve babasıyla küçük bir tartışmaya girdi. Ailesinin Andres'in eşofmanla köye gitmesine izin vermemesi üzerine tartışma alevlendi.

Kavgaya dönen tartışma sırasında oldukça sinirlenen genç, evde kaldı ve büyükbabasının kazmasını kullanarak ailenin arka bahçesindeki toprağı adeta döverek hayal kırıklığını giderdi.

MİSİLLEMEYLE BAŞLADI, 6 YIL SÜRDÜ

Huysuz bir misilleme eylemi olarak başlayan durum, kısa sürede yıllar süren bir takıntıya dönüştü. Andres, 2021 yılına gelindiğinde, yani ilk kazma işleminden altı yıl sonra, oturma odası ve yatak odasıyla tamamlanan kendi yeraltı mağarasını yaratmayı başardı.

Bu saklanma yerine toprağa oyulmuş merdivenler yardımıyla iniliyor ve şu anda oyuncu olarak çalışan Andres'in ileriye dönük burayı daha da geliştirme planı var.

Andres, başlangıçta kazı yapma fikrinin neye yol açtığına dair hiçbir fikri olmadığını itiraf etti ve kısa süre sonra haftanın birkaç günü el yordamıyla çalışmaya başladı. Bunun da okuldan sonraki akşamlarda rahatlamasına yardımcı olduğunu fark etti.

Arkadaşı Andreu'nun getirdiği pnömatik bir matkap ile proje hızlandı ve iki haftada 14 saate kadar İspanya'nın La Romana kasabasındaki ebeveynlerinin bahçesinde neredeyse 3 metrelik toprağı kazmayı başardı.

Bu inziva yerinin düzeni, genellikle proje esnasında ortaya çıkan engeller tarafından belirleniyordu ve Andres konu hakkında "Bazen büyük bir taşla karşılaşıyordum ve saatlerce kazdıktan sonra neredeyse hiçbir şey yapmamış gibi olmak sinir bozucu olabiliyordu." ifadelerini kullandı.

Toprak başlangıçta kovalar kullanılarak el yordamıyla çıkarıldı, ancak Andres daha derine indikçe kazı teknikleri üzerinde çalışmaya başladı ve daha sonra molozları yüzeye çıkarmak için bir makara sistemi geliştirdi.

Odaları oluşturmaya başladığında, olası bir çökmeyi önlemek için tavanları kemerli girişler ve tonozlu tavanları güçlendirilmiş sütunlarla güçlendirdi.

Andres'in mağarayı daha da genişletme planları var; çukurda şu anda iki oda, ısıtma sistemi, mağara girişinden gelen telefonla sağlanan Wi-Fi ve müzik sistemi bulunuyor.

Andres kendine yarattığı dünya hakkında motive biçimde çalıştığını belirterek şunları söyledi: "Burada ihtiyacım olan her şeye sahibim. Hava yağışlı veya havasız olduğunda burada çalışmak yorucu olabiliyor, ancak her gün kazmaya devam etmek için kendi motivasyonumu buldum. Her zaman küçük kulübeler inşa etmeyi severdim. Kırsal kesimde yaşıyorum ve çoğu zaman orada terk edilmiş bir ağaç bulduğumda güzel bir ev inşa ederdim. Hayal gücü geniş bir çocuktum."

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