Kazdığı çukura düşmedi adeta yerleşti! Misillemeyle başladı, projeye çevirdi! Internet bile...

Andres Canto , henüz 14 yaşındayken her çocuk gibi anne ve babasıyla küçük bir tartışmaya girdi. Ailesinin Andres'in eşofmanla köye gitmesine izin vermemesi üzerine tartışma alevlendi.

Huysuz bir misilleme eylemi olarak başlayan durum, kısa sürede yıllar süren bir takıntıya dönüştü. Andres, 2021 yılına gelindiğinde, yani ilk kazma işleminden altı yıl sonra, oturma odası ve yatak odasıyla tamamlanan kendi yeraltı mağara sını yaratmayı başardı.

Bu saklanma yerine toprağa oyulmuş merdivenler yardımıyla iniliyor ve şu anda oyuncu olarak çalışan Andres'in ileriye dönük burayı daha da geliştirme planı var.

Andres, başlangıçta kazı yapma fikrinin neye yol açtığına dair hiçbir fikri olmadığını itiraf etti ve kısa süre sonra haftanın birkaç günü el yordamıyla çalışmaya başladı. Bunun da okuldan sonraki akşamlarda rahatlamasına yardımcı olduğunu fark etti.