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Hangi Yunan adalarına 7 gün vizesiz gidilebilir? Bu yaz ziyaret edilebilecek, ailelere uygun Yunan adaları hangileri?

Hangi Yunan adalarına 7 gün vizesiz gidilebilir? Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Türk turistler için Yunan adalarına yönelik önemli bir duyuru yapmıştı. Bu anlamda Türk turistlere 7 günlük vize kolaylığı sağlanacağı açıklanmıştı. Peki bu yaz ziyaret edilebilecek, ailelere uygun Yunan adaları hangileri? Hangi Yunan adalarına 7 gün vizesiz gidilebilir? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Nisan 2024, 10:28 Güncelleme 18 Nisan 2024, 10:29
Hangi Yunan adalarına 7 gün vizesiz gidilebilir? Bu yaz ziyaret edilebilecek, ailelere uygun Yunan adaları hangileri?

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Bu adalar, Yunanistan'ın doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel zenginliklerini aileler için keyifli bir tatil deneyimiyle birleştiriyor. Her adanın kendine has özellikleri ve ailelere sunduğu farklı deneyimlerle, unutulmaz bir tatil sizleri bekliyor. Peki hangi Yunan adalarına 7 gün vizesiz gidilebilir? İşte bu yaz ziyaret edilebilecek, ailelere uygun Yunan adaları!

7 Günlük Turist Vizesi Uygulaması

  • Vize Kolaylığı: Başkan Erdoğan'ın açıklamasına göre, Türk vatandaşlarına 10 Yunan adasında 7 günlük turist vizesi uygulaması başlatılacak.
  • Adaların Keşfi: Bu karar, Türk turistlerin Yunan adalarını ziyaret ederek kültürel ve doğal güzellikleri keşfetmelerine imkan tanıyacak.
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Yunan Adaları Turu Fiyatları ve Vizesiz Giriş

  • Tur Fiyatları: Yunan adaları turu fiyatları, seçilen adalara, konaklama süresine ve tur paketinin içeriğine göre değişiklik gösterebilir. Ayrıntılı fiyat bilgileri için tur şirketlerinin web sitelerini ziyaret etmek ve güncel kampanyaları takip etmek önerilir.
  • Vizesiz Girebilecek Adalar: Hangi 10 adanın bu uygulamaya dahil olacağı ve Türk turistlerin vizesiz girebileceği konusunda detaylı bilgi henüz açıklanmadı. Bu bilgilere dair resmi duyuruların ilerleyen zamanlarda yapılması bekleniyor.

Hangi Yunan Adaları Vizesiz Olacak?

Yunanistan Göç Bakanı Dimitris Kairidis, Türkiye ile yapılan anlaşma gereğince vizesiz ziyaret edilebilecek Yunan adalarını açıkladı. Bu düzenleme, Schengen Bölgesi'nden istisna olarak gerçekleştirilecek ve Yunan halkının da desteğini alarak hem yaz mevsimi hem de tüm yıl boyunca geçerli olacak.

Vizesiz Ziyaret Edilebilecek Yunan Adaları

Yunanistan'ın Göçten Sorumlu Bakanı Dimitris Kairidis, anlaşma kapsamındaki adaları sıraladı. Bakanın açıklamasına göre anlaşma Limni, Midilli, Sakız, Sisam, Leros, Kalimnos, İstanköy, Rodos, Sömbeki ve Kasteloris adalarını kapsayacak.

Limni Adası: Ege Denizi'nin kuzeyindeki bu ada, Gökçeada'nın karşısında yer alıyor.

Midilli Adası: Ayvacık ve Ayvalık gibi Türk kıyılarına yakın bir konumda bulunan Midilli, zengin tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinir.

Sakız Adası: İzmir Çeşme'nin karşısında bulunan Sakız, Türk turistler arasında popüler bir destinasyondur.

Sisam (Samos) Adası: Ege Denizi'nin ortasında, Kuşadası'na yakın bir konumda yer alır.

Leros Adası: Bodrum'a yakın, küçük ve sakin bir ada.

Kalimnos Adası: Ege Denizi'nde, yine Bodrum'a yakın bir konumda bulunuyor.

İstanköy (Kos) Adası: Türk kıyılarına oldukça yakın, popüler bir turistik ada.

Rodos Adası: Türk turistlerin sıkça ziyaret ettiği, tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü bir ada.

Sömbeki (Symi) Adası: Datça ve Marmaris arasında, küçük ve şirin bir ada.

Kasteloris (Kastellorizo) Adası: Meis olarak da bilinen bu ada, Antalya'nın Kaş ilçesinin karşısında yer alıyor ve Yunanistan ana karasına en uzak ada özelliğini taşıyor.

Bu Yaz Ziyaret Edilebilecek, Ailelere Uygun Yunan Adaları!

Korfu Adası: Eğlence ve Kültürün Harmanı

  • Aktiviteler: Korfu, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Eski Şehir bölgesi, Palaiopolis-Mon Repos Müzesi, Achilleion Sarayı gibi tarihi zenginlikleriyle bilinir. Aileler için doğa yürüyüşleri, bisiklet turları, İyon Denizi'nde kanoyla gezinti, şnorkelle yüzme ve dalış gibi açık hava etkinlikleri de mevcuttur.
  • Konaklama: Aile dostu Ikos Dassia, çeşitli havuzları ve çocuk kulübüyle ideal bir seçenektir.

Girit: Tarih ve Macera Dolu Bir Ada

  • Keşif Noktaları: Girit, Akdeniz'in en büyük adalarından biri olup, Knossos, Samaria Gorge Ulusal Parkı ve Girit Tarih Müzesi gibi yerleri ziyaret etmek için harika bir seçenektir.
  • Aktiviteler: Ata binme, deniz kanosu, cam tabanlı tekne turları ve Aquaworld Akvaryumu gibi etkinlikler aileler için uygundur.
  • Konaklama: Casa Delfino Hotel ve Spa, bebek bakıcılığı hizmetleri ile dikkat çekiyor.

Nakşa: Sakin ve Aile Odaklı Bir Deneyim

  • Tarihi Keşifler: Nakşa'da Apollon Tapınağı, Venedik Müzesi gibi tarihi yerler ve doğa etkinlikleri bulunur.
  • Konaklama: Villa Marandi Luxury Suites, plaja doğrudan erişimi ve çocuk havuzu ile idealdir.

Rodos: Her Yaşa Uygun Eğlenceler

  • Tarihi ve Kültürel Geziler: UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Eski Şehir, Rodos Kalesi ve Lindos Yarımadası gibi yerler görülmeye değerdir.
  • Konaklama: Atrium Palace Thalasso Spa Resort & Villas, çocuk kulübü ve havuzları ile aileler için uygundur.

Paros: Sakin Bir Aile Tatili İçin

  • Kültürel Ziyaretler ve Doğa Aktiviteleri: Panagia Ekatontapiliani kilisesi, Piso Livadi balıkçı köyü ve Paros Parkı bu adanın öne çıkan yerlerindendir.
  • Konaklama: Saint Andrea Seaside Resort, büyük havuzu ve plaj servisi ile rahat bir tatil sunar.

Santorini: Romantik ve Aile Dostu

  • Tarih ve Doğa Keşifleri: Akrotiri antik yerleşimi, Nea Kameni ve Palea Kameni volkanik adaları ve Perissa Plajı görülmeye değerdir.
  • Konaklama: Majestic Hotel, çocuklar için uygun havuzları ve oyun alanları ile idealdir.

İskados (Skiathos): Plajlar ve Tarih

  • Plajlar ve Tarihi Geziler: Koukounaries plajı, Skiathos Town, Evangelistria Manastırı gibi yerler keyifli vakit geçirmek için uygundur.
  • Konaklama: Mystery Skiathos Luxury Residence, aileler için rahat ve konforlu bir seçenektir.

Zakintos: Doğa Harikaları ve Su Parkları

  • Doğa ve Eğlence Aktiviteleri: Navagio Plajı, Mavi Mağaralar, Skopos Tepesi ve su parkları bu adanın cazibe merkezleridir.
  • Konaklama: Domes Aulus Zante, çocuklar için eğitici ve eğlenceli aktiviteler sunar.

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