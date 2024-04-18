Hangi Yunan adalarına 7 gün vizesiz gidilebilir? Bu yaz ziyaret edilebilecek, ailelere uygun Yunan adaları hangileri?

Yunanistan Göç Bakanı Dimitris Kairidis, Türkiye ile yapılan anlaşma gereğince vizesiz ziyaret edilebilecek Yunan adalarını açıkladı. Bu düzenleme, Schengen Bölgesi'nden istisna olarak gerçekleştirilecek ve Yunan halkının da desteğini alarak hem yaz mevsimi hem de tüm yıl boyunca geçerli olacak.

Vizesiz Ziyaret Edilebilecek Yunan Adaları

Yunanistan'ın Göçten Sorumlu Bakanı Dimitris Kairidis, anlaşma kapsamındaki adaları sıraladı. Bakanın açıklamasına göre anlaşma Limni, Midilli, Sakız, Sisam, Leros, Kalimnos, İstanköy, Rodos, Sömbeki ve Kasteloris adalarını kapsayacak.

Limni Adası: Ege Denizi'nin kuzeyindeki bu ada, Gökçeada'nın karşısında yer alıyor.

Midilli Adası: Ayvacık ve Ayvalık gibi Türk kıyılarına yakın bir konumda bulunan Midilli, zengin tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinir.

Sakız Adası: İzmir Çeşme'nin karşısında bulunan Sakız, Türk turistler arasında popüler bir destinasyondur.

Sisam (Samos) Adası: Ege Denizi'nin ortasında, Kuşadası'na yakın bir konumda yer alır.

Leros Adası: Bodrum'a yakın, küçük ve sakin bir ada.

Kalimnos Adası: Ege Denizi'nde, yine Bodrum'a yakın bir konumda bulunuyor.

İstanköy (Kos) Adası: Türk kıyılarına oldukça yakın, popüler bir turistik ada.

Rodos Adası: Türk turistlerin sıkça ziyaret ettiği, tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü bir ada.

Sömbeki (Symi) Adası: Datça ve Marmaris arasında, küçük ve şirin bir ada.

Kasteloris (Kastellorizo) Adası: Meis olarak da bilinen bu ada, Antalya'nın Kaş ilçesinin karşısında yer alıyor ve Yunanistan ana karasına en uzak ada özelliğini taşıyor.