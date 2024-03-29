9 günlük bayram tatili ne zaman 2024? Ramazan Bayramı tatili ne zaman bitecek? Özel sektörde de geçerli olacak mı?

Gündemde 'Ramazan Bayramı hangi gün başlıyor 2024?' sorusu sabah saatlerinden itibaren merak edilip araştırılıyor. Ramazan ayının son günleri idrak edilirken bayram için heyecanlı bekleyiş başladı.
Gündemde 'Ramazan Bayramı hangi gün başlıyor 2024?' sorusu sabah saatlerinden itibaren merak edilip araştırılıyor. Ramazan ayının son günleri idrak edilirken bayram için heyecanlı bekleyiş başladı.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
AREFE GÜNÜ: 9 Nisan Salı
BAYRAMIN 1. GÜNÜ: 10 Nisan Çarşamba
BAYRAMIN 2. GÜNÜ: 11 Nisan Perşembe
BAYRAMIN 3. GÜNÜ: 12 Nisan Cuma
9 GÜN BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan 2024 tarihinde başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki bir buçuk günlük sürede idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum.
Böylece Salı günkü yarım günü ve Pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarımıza 9 günlük rahatça değerlendirebilecekleri bir vakit verdik." açıklamalarında bulundu.
ÖZEL SEKTÖRDE 9 GÜN BAYRAM İZNİ VAR MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Genel olarak özel sektörümüzün de böyle yaklaşıma sahip olduğunu biliyoruz. Ramazan Bayramı'nızı şimdiden tebrik ediyor ve bir buçuk günlük idari izin kararımızın hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi bir kez daha sevgiyle saygıyla selamlıyorum" dedi.
Özel sektördeki 9 günlük izin detayı firmalara göre değişkenlik gösteriyor.