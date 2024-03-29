9 günlük bayram tatili ne zaman 2024? Ramazan Bayramı tatili ne zaman bitecek? Özel sektörde de geçerli olacak mı?

ÖZEL SEKTÖRDE 9 GÜN BAYRAM İZNİ VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Genel olarak özel sektörümüzün de böyle yaklaşıma sahip olduğunu biliyoruz. Ramazan Bayramı'nızı şimdiden tebrik ediyor ve bir buçuk günlük idari izin kararımızın hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi bir kez daha sevgiyle saygıyla selamlıyorum" dedi.