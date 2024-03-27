T.C Kimlik numaranı böyle biliyorsan hafızan muhteşem seviyede çıkıyor

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T.C. kimlik numarası farklı insanlar tarafından farklı şekillerde ezberlenebilir. Kimi insanlar numarayı bölerek kimi ise belli bir ritim yakalayarak hafızasında tutar. İşte popüler ezberleme şekilleri ve bunların ilişkilendirildiği zeka türleri!

T.C. KİMLİK NUMARASININ EZBERLEME BİÇİMİ VE ZEKA TÜRLERİ Dilbilimsel ve Matematiksel Zeka (2+2+2+2+2+1): Bu yöntemle ezberleyenler, hem dilbilimsel hem de matematiksel zekaya sahiptirler. Yazılı ve sözlü iletişimde becerikli, matematiksel problemleri çözmede yeteneklidir.