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T.C Kimlik numaranı böyle biliyorsan hafızan muhteşem seviyede çıkıyor

T.C. Kimlik Numarası kişinin zeka türü hakkında ipuçları sunuyor. Sosyal medyada viral olan bir test, bu numaranın ezberlenme biçiminin bireylerin zeka türlerini ortaya koyduğunu iddia ediyor. Test kişilerin T.C. Kimlik Numarasını ezberleme biçimlerini inceleyerek onların zeka türlerini belirleyebileceğini söylüyor.

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Giriş Tarihi 27 Mart 2024, 08:48 Güncelleme 27 Mart 2024, 08:48
T.C Kimlik numaranı böyle biliyorsan hafızan muhteşem seviyede çıkıyor

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T.C. kimlik numarası farklı insanlar tarafından farklı şekillerde ezberlenebilir. Kimi insanlar numarayı bölerek kimi ise belli bir ritim yakalayarak hafızasında tutar. İşte popüler ezberleme şekilleri ve bunların ilişkilendirildiği zeka türleri!

T.C. KİMLİK NUMARASININ EZBERLEME BİÇİMİ VE ZEKA TÜRLERİ

Dilbilimsel ve Matematiksel Zeka (2+2+2+2+2+1): Bu yöntemle ezberleyenler, hem dilbilimsel hem de matematiksel zekaya sahiptirler. Yazılı ve sözlü iletişimde becerikli, matematiksel problemleri çözmede yeteneklidir.

Sosyal ve Görsel Zeka (2+3+3+3): Bu grup, yüksek görsel algıya ve sosyal anlayışa sahiptir. Görsel sanatlar ve sosyal etkileşim, bu bireyler için önemlidir.

Analitik Zeka (2+2+2+2+3): Analitik düşünme becerisi yüksek olanlar bu yöntemi tercih eder. Mantıksal çıkarımlar yapma ve problem çözme konularında üstün yeteneklere sahiptirler.

Müzikal ve Dilbilimsel Zeka (3+3+3+2): Müzikal yetenek ve dil becerileri bu gruptakilerin öne çıkan özellikleridir. Müzik ve diller konusunda doğal bir yeteneğe sahiptirler.

Matematiksel ve Sosyal Zeka (3+3+2+3): Bu yöntemle ezberleyenler, hem analitik düşünme yeteneğine hem de güçlü sosyal becerilere sahiptir. Karmaşık matematiksel işlemleri çözerken aynı zamanda sosyal dinamikleri de anlayabilir.

Sorgulayıcı ve Sportif Zeka (4+4+3): Neden-sonuç ilişkilerini derinlemesine sorgulayan ve fiziksel aktivitelerde yetenekli olan bireyler bu kategoridedir.

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