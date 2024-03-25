Nostradamus’un veliahtından tüyler ürperten 2024 kehaneti! 3 tarihe dikkat etmeyen yandı

Şaşkına Çeviren Yapay Zeka İddiası
2024 yılı yapay zeka teknolojisinin insanlık için yeni bir dönem başlatacağı bir yıl olacak.
Ünlü kahinin iddiasına göre, geliştirilen yeni bir yapay zeka sayesinde insanlar ölen sevdikleriyle iletişim kurabilecek, hatta geçmiş yaşamlardan sırları keşfetme imkanına kavuşacak. Bu teknolojinin, dünya genelinde gizlice kullanılmakta olduğuna inanılıyor.
Antarktika'dan Yeni Bir Salgın Tehdidi
Medyumun en korkutucu tahminlerinden biri, Antarktika'da buzların içinde yıllardır gizli kalmış virüslerin kaynak olduğu ölümcül bir salgın.
Bu virüsün hızla yayılacağı ve tüm dünyayı tehdit edeceği öngörülüyor. Salome, bu salgınla mücadele edilmezse, yaşanacak acı, zihinsel ve maddi hasarların ölümleri artıracağı konusunda uyarıyor.
Uzaylılarla İlk Temas
Athos Salome 2024 yılının uzay araştırmaları açısından dönüm noktası olacağını belirtiyor. İnsanlık, bir teleskop ağı tarafından yakalanan şifreli sinyallerle uzaylılarla iletişim kuracak. Ayrıca, zengin materyallerle dolu bir asteroidin keşfi, yeni bir uzay yarışını tetikleyecek.