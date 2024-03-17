Anne ve Babalar Dikkat: Görseldeki Bu 3 Farklı Unsuru Sadece Siz Bulabilirsiniz!

Görseller arasında toplamda üç fark bulunuyor ve bu farkları sadece 10 saniyede görebilenlerin yüksek IQ'ya sahip olduğu ortaya çıktı.

Yeni doğan bebeklerini seven iki ebeveyn arasındaki 3 fark, yüksek zeka seviyesine sahip kişiler için bir zeka testi olarak ortaya çıktı. Bu bulmacayı çözebilenlerin, genellikle 10 saniye içinde, yüksek zeka seviyesine sahip olduklarına dair kanıtlar bulunuyor.

Görseller arasındaki farklar şöyle sıralandı: İlk olarak, kadının kazağının yakasında belirgin bir fark bulunuyor. İkinci olarak, babanın saçında dikkat çeken bir değişiklik var. Üçüncü ve son olarak, babanın gömleğinin manşetinde başka bir fark daha mevcut.