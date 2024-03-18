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18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları 2024! Resimli, kahramanlık dolu, en duygulu, Atatürk'ün sözleriyle 18 Mart mesajları ve şiirleri!

Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin kahramanlıkla örülmüş dönüm noktalarından biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü, yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. 18 Mart 1915'te, ecdadımızın gösterdiği müthiş kahramanlıkla yazılan bu destansı zafer, Türk milletinin varoluş mücadelesindeki unutulmaz bir dönemeç olarak tarih sahnesinde parlamaktadır.

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Giriş Tarihi 18 Mart 2024, 07:44 Güncelleme 18 Mart 2024, 07:44
18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları 2024! Resimli, kahramanlık dolu, en duygulu, Atatürk’ün sözleriyle 18 Mart mesajları ve şiirleri!

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107 yıl önce, tüm dünya Çanakkale'nin geçilmez olduğunu, milletimizin azmi ve vatan sevgisiyle yoğrulmuş destansı mücadelesiyle bir kez daha anlamıştır. Binlerce kahraman şehidimizin bu topraklara bıraktığı eşsiz mirasla, 18 Mart Çanakkale Zaferi, Türk milletinin bağımsızlık ve onur mücadelesinin sembolü olmuştur. İşte, 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri...

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Aziz şehitlerimizin kahramanlıklarla dolu hatıraları, Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere inanarak emanet ettiği Cumhuriyetimizin yaşatılmasının en büyük teminatı olacaktır. Aziz Türk milletimizin bu onurlu günü kutlu olsun.

Milletimiz, mukaddes vatanımızın korunması için canlarını veren şehitlerini ve gazilerini hiçbir zaman unutmayacak, onların bıraktıkları kutsal mirasa, vatanımıza ve bayrağımıza onurla sahip çıkacaktır.

RESİMLİ ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJLARI

Tüm dünyaya Türklerin eğilmeyeceğini gösterdiğimiz büyük zaferi yıl dönümünde saygı ile anıyorum.

Son şafak, son dua! Dönmeyi düşünmediler bile... Cennet vatanın kutsal şehitleri, ruhunuz şad olsun.

KAHRAMANLIK DOLU ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJLARI

Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını bu önemli günde bir kez daha anıyor, istiklal uğruna ezelden bu yana hayatını kaybetmiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Çanakkale geçilmedi, geçilmez!

Bir ulus ve vatan meydana getiren bu şanlı günde 18 Mart şehitlerini minnetle anıyoruz.

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJLARI

Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı: Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı... Saygı ve minnetle.

Çanakkale Zaferi, vatanseverlik, fedakârlık, cesaret gibi yüksek faziletlerin kahramanca sergilendiği bir destandır. Aziz Türk milletimizin bu onurlu günü kutlu olsun.

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ SÖZLERİ

Benimle beraber burada muharebe eden bütün askerler kesin olarak bilmelidir ki bize verilen namus görevini eksiksiz yapmak için bir adım geri gitmek yoktur. Uyku, dinlenme aramanın, bu dinlenmeden yalnız bizim değil, bütün milletimizin sonsuza kadar mahrum kalmasına sebep olacağını hepinize hatırlatırım. (Mustafa Kemal Atatürk)

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ SÖZLERİ

Türkler, Çanakkale'yi zorlayan çağının en ileri tekniğine sahip güçler karşısına adeta bir kale gibi dikilmişlerdir. (Churchill)

Çanakkale Zaferi, Türk milletinin eski kudret ve kuvvetini muhafaza ettiğini, can çekişen bir imparatorluk içinde kahraman bir milletin varlığını meydana koydu. – General Fahri Belen

ÇANAKKALE ZAFERİ SÖZLERİ

Çanakkale: Sözlükler de geçmez lakin gönüllerde ve tarihte; Bir devrin battığı, Türk'ün yedi düvele kafa tuttuğu, Türk ulusunun küllerinden doğduğu yer manalarına gelir.

Milletimiz, mukaddes vatanımızın korunması için canlarını veren şehitlerini ve gazilerini hiçbir zaman unutmayacak, onların bıraktıkları kutsal mirasa, vatanımıza ve bayrağımıza onurla sahip çıkacaktır.

Onlardan geriye kalan bu topraklar, bu vatan. Çanakkale şehitleri anma gününü saygıyla anıyoruz.

Asım'ın nesli. Diyordum ya. Nesilmiş gerçek: İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Mehmet Akif Ersoy

Türk savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümünü kutlamanın ve kutsal vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizin Şehitler Günü'nü idrak etmenin onurunu yaşıyorum.

Çanakkale müdafaası, üç mucizeler muharebesidir Hali kurtardı; maziye hamaset ve azametini iade etti; vatanımızı bir vatanı ebedi yaptı. – Sami Paşazade Sezai

Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna, ya Rab, ne güneşler batıyor! Mehmet Akif Ersoy

"Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur." Mustafa Kemal ATATÜRK

Bu destansı zaferin temelinde güçlü bir inanç, büyük bir vatan aşkı ve özgürlük tutkusu vardır. Çanakkale şehitlerimizi minnetle anmaktayız.

Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın, Bu Toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın, Bir vatan kalbinin attığı yerdir! - Necmettin Halil Onan

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