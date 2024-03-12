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5-10-25-50 kuruş 1 TL'ler Darphane'de işte böyle üretiliyor! Cebinizdeki madeni paranıza hemen bakın

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan madeni paraların üretiminde özveri ve titizlikle çalışıyor. Her bir madeni paranın hayatımızdaki önemini ve değerini bilerek Darphane, modern teknolojiyi kullanarak özenle seçilmiş hammaddelerle kaliteli üretim sağlıyor. Darphane, madeni paraların üretiminde modern teknolojiyi en etkin şekilde kullanıyor.

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Giriş Tarihi 15 Mart 2024, 08:33 Güncelleme 15 Mart 2024, 08:33
5-10-25-50 kuruş 1 TL’ler Darphane’de işte böyle üretiliyor! Cebinizdeki madeni paranıza hemen bakın

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Darphanenin üretim süreci, her bir madeni paranın arkasındaki detayları ortaya koyuyor ve izleyenleri hayranlıkla bırakıyor. Uzman ekipler, her bir madeni parayı özel bir özenle üretirken, paranın tasarımındaki detaylara da aynı özenle yaklaşıyor. Sonuç olarak her bir madeni para sadece bir ödeme aracı olmanın ötesinde, bir sanat eseri gibi görünüyor.

MADENİ PARA ÜRETİMİ

Darphane ve Damga Matbaası'nın başarısının ardında, ham madde seçiminden son ürünün paketlenmesine kadar uzanan kapsamlı ve dikkatle planlanmış bir üretim süreci yatmaktadır.

Bakır, nikel ve çinko gibi değerli metallerin özel bir formülasyonla karıştırılması madeni paraların temelini oluşturur. Bu özenle seçilen hammaddeler nihai ürünlerin yalnızca günlük kullanıma uygun olmasını değil, aynı zamanda uzun ömürlü ve dayanıklı olmasını da sağlar.

Üretim süreci, özel olarak tasarlanmış makineler kullanılarak dakikada 700-800 madeni para üretim kapasitesine ulaşan bir hız ve hassasiyetle gerçekleştirilir.

Bu makineler her bir madeni paranın üzerine özgün desenlerin ve değerlerin işlenmesinde kritik bir rol oynar. Merkez Bankası tarafından üretilen çeşitli değerlerdeki madeni paralar, bu süreçte kendine has kimliklerini kazanır.

DETAYLARA GÖSTERİLEN ÖZEN

Madeni paraların üretim sürecindeki her bir adım, son derece özenli bir şekilde yürütülür. Örneğin, farklı değerlerdeki madeni paralar, kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla özenle paketlenir.

1 liradan 1 kuruşa kadar değişen değerlerdeki paralar ihtiyaca göre farklı miktarlarda paketlenerek ağırlık testlerinden geçirilir.

Bu testler paketlerin içeriğinin doğru ve eksiksiz olduğundan emin olunmasını sağlar. Başarıyla geçen her paket Merkez Bankası'na veya ilgili şubelere gönderilmek üzere özel kutulara yerleştirilir.

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