5-10-25-50 kuruş 1 TL’ler Darphane’de işte böyle üretiliyor! Cebinizdeki madeni paranıza hemen bakın

Darphanenin üretim süreci, her bir madeni paranın arkasındaki detayları ortaya koyuyor ve izleyenleri hayranlıkla bırakıyor. Uzman ekipler, her bir madeni parayı özel bir özenle üretirken, paranın tasarımındaki detaylara da aynı özenle yaklaşıyor. Sonuç olarak her bir madeni para sadece bir ödeme aracı olmanın ötesinde, bir sanat eseri gibi görünüyor.