Evde yaptığınız doğal şalgam suyu tarifi şifa olacak! Ev halkı kana kana içecek: Adana’da bile böylesi yok!

5️⃣ Geri kalan kısmı tamamen su ile doldurun.
6️⃣ Işık alan bir yerde 4-6 hafta içinde hazır olacak şekilde bekletin. Gaz birikimi oluşabilir, bu durumda bidonu aralıklarla hafifçe açarak gazı alın ve kapatın.
7️⃣ Şalgam oluştuktan sonra, başka bir 5 litrelik kaba süzün ve buzdolabında saklayın.
8️⃣ Aylarca dolapta saklayarak afiyetle içebilirsiniz.
ŞALGAM SUYU FAYDALARI
Sindirim sistemi sağlığına katkı: Probiyotik içeriğiyle bağırsak sağlığını destekler, kabızlık sorununu hafifletir.
Cilt sağlığını destekler: A ve C vitaminleri ile cilt lekelerini azaltır, cildi parlak ve canlı tutar.
Kilo kontrolüne yardımcı olur: Düşük kalorili olması ve tokluk hissi veren lif içeriğiyle kilo vermeye yardımcı olur.
Bağışıklık sistemini güçlendirir: C vitamini ve antioksidanlarıyla bağışıklık sistemini destekler, vücuttaki zararlı maddeleri atar.
Kemik sağlığını destekler: Kalsiyum içeriğiyle kemik sağlığını korur, özellikle çocuklarda kemik gelişimini teşvik eder.
Kan şekerini düzenler: Lif içeriği ile kan şekerini dengeler, özellikle diyabet hastaları için faydalıdır.